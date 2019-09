Vettel több mint egy év után nyert

Sebastian Vettel, a Ferrari négyszeres világbajnok német versenyzője nyerte a Szingapúri Nagydíjat.



A rajtot követően nem történt változás az élmezőnyben, sokáig eseménytelen volt a verseny. A kerékcseréket Vettel és Max Verstappen kezdte a 20. körben, majd az élen haladó Charles Leclerc következett, aki csapattársa mögé érkezett vissza. Lewis Hamilton tovább maradt a pályán, hogy később frissebb abroncsokkal támadhassa riválisait, de időközben két pozíciót veszített.

A 36. körben Vettel, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Valtteri Bottas sorrendben haladtak az élmezőny tagjai. Ezt követően háromszor is pályára hajtott a biztonsági autó, így állandósult a sorrend, majd a Ferrari versenyzőit utasították, hogy a biztos célba érkezést tekintsék a legfontosabb feladatuknak, ennek megfelelően Leclerc nem támadhatta csapattársát, bár a rádióbeszélgetések során nehezményezte, hogy taktikai okok miatt szorult Vettel mögé, aki pályafutása során 53. alkalommal, Szingapúrban pedig ötödször győzött. A 32 éves német legutóbb tavaly Belgiumban tudott nyerni, az pedig a 2017-es Magyar Nagydíjon fordult elő előzőleg, hogy az első és a második helyen is a Ferrari autója végzett, akkor is Vettel győzött Kimi Räikkönen előtt.

A vb-pontversenyben vezető Mercedes mindkét pilótája lemaradt a dobogóról, Hamilton ugyanakkor tovább növelte előnyét a pontversenyben, hat futammal az idény vége előtt 65 egységgel vezet az ezúttal ötödikként célba érkező Bottas előtt.

A világbajnokság egy hét múlva Szocsiban az Orosz Nagydíjjal folytatódik.