"Hazugságpénz" a Fidesztől - Deutsch félmilliót fizetett Dobrevnek

Hétfő estig a Kárpát-medence időjárásában a derült, napos időt erősen felhős, többfelé esős idő váltja fel.

Délnyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a magasszintű felhőzet, ami vasárnap estére helyenként meg is vastagszik, hajnaltól pedig már erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Éjszaka és hétfőn napközben kisebb-nagyobb szünetekkel többfelé várható eső, zápor. Délnyugaton és északkeleten néhol zivatar is lehet, a legtöbb csapadék is ezeken a tájakon valószínű. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon nagy területen megélénkül, a Fertő térségében vasárnap meg is erősödik, majd hétfőn északira, északkeletire fordul a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 15 és 23 fok között valószínű.

Időjárási helyzet Európában

Dél-Norvégiától Közép-Európán át a Balkán-félszigetig magasnyomás húzódik, így ebben a térségben alig van felhő az égen, csapadék is csak elvétve fordul elő, főként az Alpokban alakulnak ki kisebb záporok. A sok napsütés ellenére nem emelkedik nagyon magasra a hőmérséklet, többnyire 16-22 fokot mérnek, csak Görögországban van 30 fok körüli csúcsérték. Spanyolországban és Dél-Olaszországban ugyancsak meleg az idő, 27-32 fok a jellemző, de itt azért már több a felhő, és több helyen alakul ki zápor, zivatar is. A Kelet-európai-síkságon ciklon alakítja az időjárást, ott sokfelé fordul elő eső, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 7 és 13 fok között alakul. Az Észak-atlanti térségben is ciklon örvénylik, középpontja az óceán felett, peremhulláma Írország közelében helyezkedik el, frontrendszere pedig a Brit-szigeteken és a kontinens nyugati partvidékén okoz esőt. Hétfő estig a Kárpát-medence időjárásában a derült, napos időt erősen felhős, többfelé esős idő váltja fel.