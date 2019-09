Magyar állampolgárok számára továbbra sem kell vízum az Egyesült Államokba

A párton belüli súlyos ellentétek és összeesküvések közepette nem csoda, hogy a konzervatívok minden nehézsége ellenére tovább csökkent a Labour népszerűsége.

Szombaton kezdődött meg és szerdán Jeremy Corbyn programbeszédével fejeződik be a Munkáspárt éves konferenciája a patinás tengerparti üdülőhelyen, Brightonban. A szigetország politikai válsága közepette ülésező fórum aligha indulhatott volna kedvezőtlenebbül az ellenzék vezére számára, amit a nyilvánosság számára híven tükrözött a BBC vasárnapi zászlóshajó politikai magazinjában, az Andrew Marr Show-ban elhangzott feszült hangulatú interjú is. A „mezei” tagság által megválasztott, de a parlamenti frakció tagjaival állandó konfliktusban álló veterán politikus ismételten védekezésre kényszerült, különösen a párt ellentmondásos Brexit-politikájával kapcsolatban. A 70 éves pártvezér még soha nem töltött be kormányzati tisztséget, noha 1983 óta képviselője az észak-londoni Islingtonnak. Corbyn kivárásos taktikát próbál követni a kilépéssel kapcsolatban, ami nem csoda, hiszen személyes euroszkepticizmusa ellenére a maradásra voksolt 2016-ban. A párt vezetője megválasztása esetén új alkut próbálna kicsikarni az Európai Unióból, majd annak alapján újabb népszavazást tartana. A Labour döntéshozó testülete (NEC) elé terjesztett javaslatában a kilépés vagy maradás támogatása melletti nyílt kiállás helyett a döntés elhalasztását javasolta. Ezzel szemben a harcias árnyék-külügyminiszter, Emily Thornberry a Brightonban a második referendumot támogató felvonuláson kijelentette: „A maradás érdekében kell kampányolnunk. Nem szórakozhatunk tovább!”. A Munkáspárt gyakran érzékelhető megosztottságának drámai jeleként a Corbynhoz ideológiailag legközelebb álló Momentum mozgalom alapítója, Jon Lansman a kongresszus kezdetén indítványt terjesztett az NEC elé Tom Watson vezető-helyettes elmozdítása érdekében. A hatalmas vihart kavart puccsot maga Corbyn állította le, demokratikus vitára bocsátva a kérdést, de nyílt titok, hogy a két politikus nem áll közel egymáshoz. Az új terv két helyettes megválasztása, akik közül az egyiknek a szebbik nemhez kell tartoznia. Tom Watson a pártegység érdekében emelt szót, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi legfontosabb kihívás a Boris Johnson elleni harc, nem a belviszály tovább szítása. Annál is inkább, mert a vasárnap megjelent Opinium/Observer közvélemény-kutatás szerint a Munkáspárt népszerűsége tovább csökkent. Alig 22 százalékon áll, immár 15 százalékkal lemaradva a 37 százalékos támogatottságú toryk mögött. A határozottan maradás-párti Liberális Demokraták kedveltsége 17 százalék volt a megkérdezettek között. Ismét elmondható a közhely: az Egyesült Királyság kulcsfontosságú hét elé néz. Hétfőn, legkésőbb kedden várható a Legfelső Bíróság tizenegy tagja által jegyzett állásfoglalás nyilvánosságra hozatala arról, megsértette- e a törvényt Boris Johnson, amikor felfüggesztette a parlamenti ülésszakot. Ha a bírák úgy ítélnék meg, hogy a prorogáció illegális volt, John Bercow búcsúzó házelnök feltehetőleg visszahívná kényszer-szabadságukról a képviselőket, megtorpedózva a Munkáspárt konferenciájának utolsó napját, illetve a szeptember 29-e és október 2-a között esedékes tory összejövetelt. Michael Gove, az alku nélküli Brexitre felkészítő miniszter drámai nyílt levélben fordult a tory lázadókhoz a The Sunday Times hasábjain. A 2016-os népszavazás „nyertese”, a Vote Leave mozgalom egyik vezetője „összeomlással” fenyeget, amennyiben a frakció nem támogatja majd a kormányfő által Brüsszellel elért új megállapodást. Mind vasárnapi írásában Gove, mind péntek esti megszólalásában Johnson jobbkeze, Dominic Cummings „vészhelyzetet” vázol fel arra az esetre, ha az Egyesült Királyság október 31-én nem tudná elhagyni az Európai Uniót. Mint emlékezetes, a westminsteri parlament felfüggesztése előtt törvényt fogadott el, melyben a kormányt a kilépési határidő meghosszabbításának kérvényezésére kötelezi, amennyiben október 19-ig nem jön létre megegyezés Brüsszellel. Boris Johnson a héten részt vesz az ENSZ közgyűlésén, ahol fontos partnerei közül Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével és Angela Merkel német szövetségi kancellárral is találkozik.