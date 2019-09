333,65 forinton az euró

A dízelesek motorjai komoly károkat szenvedhetnek. Az olajcég a jogos kárigényeket megtéríti.

A körülbelül ezer érintettből eddig mintegy 350-en jelezték a Shellnél, hogy a vállalat budapesti, Füredi úti benzinkútjánál összecserélt benzin és gázolaj miatt nem megfelelő üzemanyagot tankoltak - közölte az olajcég. A dízelautóba nagy mennyiségben benzint tankolóknak sürgősen szervizbe kell vinniük az gépkocsit - hívták fel a figyelmet. A társaság a jogos igényeket megtéríti - teszik hozzá. A Shell először hétfő este ismerte el Facebook-oldalán, hogy péntek reggeltől másnap, illetve harmadnap estig Füredi úti egységükön a benzin-feliratú kútjukból dízelt lehetett tankolni és fordítva. A Shell Hungary az MTI megkeresésére kedden azt írta: a rendelkezésre álló adatok szerint körülbelül ezer tankolás történt a kérdéses az időszakban. Így az érintett ügyfelek száma is erre a nagyságrendre tehető. A hiba a Shell FuelSave95-ös benzint és a Shell FuelSave Dieselt tankoló vásárlókat érinti. A Shell V-Power üzemanyagokat tankolókat nem. Az ügy részleteinek feltárására megkezdődött a vizsgálat, hiba pontos okáról később tudnak tájékoztatást adni - jelezte a társaság. Hozzátették: a vizsgálatot a szállításban részt vevő alvállalkozó bevonásával folytatják. A Shell tájékoztatása szerint a nem megfelelő üzemanyag miatt a benzinüzemű autók esetleg leállnak és nem lehet újraindítani azokat, de károsodást nem okoz a diesel betöltése. A hiba az üzemanyag lefejtésével és az üzemanyag-ellátó rendszer kitisztításával kiküszöbölhető. A dízelüzemű autóknál azonban a nem megfelelő üzemanyaggal történő tartós használat komoly meghibásodásokat okozhat. A dízel üzemanyaggal működő gépjárműbe nagy mennyiségben tankoló vevők figyelmét ezért külön is felhívja a vállalat: mielőbb menjenek szervizbe az esetleges hibák megelőzése és kezelése érdekében. Ilyen eset korábban nem történt a cégnél. Várják az ügyfelek bejelentését. Minden kivizsgálják, és az üzemanyag keveredése miatti jogos igényeket a Shell Hungary Zrt. megtéríti - áll a társaság válaszában. Szeptember 20-án, pénteken a budapesti Füredi úton található töltőállomáson reggel 7-kor a FuelSave 95-ös benzin és FuelSave Diesel üzemanyagok kiszállítása vagy lefejtése során a gázolaj helyett benzin, a benzin helyett pedig gázolaj került a benzinkút föld alatti tartályába. Ezért az ott vásárlók nem megfelelő üzemanyagot tankoltak. Szeptember 21-én, szombaton délután érkeztek vásárlói bejelentések azoktól, akik Shell FuelSave 95-ös benzint tankolták. A Füredi úti benzinkúton a Shell FuelSave95-ös benzin értékesítését 20 óra 30 perckor leállították. A Shell FuelSave Diesellel kapcsolatban egészen vasárnap délutánig nem volt bejelentés, de azután a Shell FuelSave Diesel értékesítését is megszüntették - közölte a cég.