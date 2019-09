Véget ért Alekszej jogi kálváriája

Alekszej Torubarovnak mostantól nem kell attól tartania, hogy kiadják őt Oroszországnak, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság indokoltnak minősítette a menekült-kérelmét. A 61 esztendős férfit hazájában 2006 óta politikai okokból többször bezárták és bántalmazták.

Torubarov utolsó 13 éve rémfilmbe illik. A matematika-fizika tanár végzettségű, volgográdi férfi a rendszerváltáskor vállalkozásokba fogott és pár évvel később tíz népszerű vendéglője volt. 2006-tól megzsarolta őt a rendőrökkel összefogó maffia. Büntetőügyet kreáltak ellene, becsukták, bántalmazták, s amikor a vád elbukott, újabb vádat koholtak ellene. A cél az volt, hogy megszerezzék üzleteit, és elhallgattassák, mivel ellenzéki volt, és szót emelt a korrupció ellen. Végül a fenyegetések miatt külföldre menekült feleségével és két fiával. Az orosz hatóságok Interpol körözéssel elérték, hogy Torubarovot Ausztriában letartóztassák. A börtönben egy fogolytárs kanálból élesített késsel el akarta vágni a nyakát, s őrei mentették meg. Az osztrákok 4 hónap után a körözést alaptalannak találták, és szabadon engedték. Csehországba ment, ám ott még érvényesnek vélték a körözést, és 14 hónapig börtönben tartották, miután pedig kiszabadult, hagyták, hogy orosz tisztek foglyul ejtsék, repülőgépre hurcolják, és elvigyék Oroszországba. Utóbb a cseh bíróság jogtalannak ítélte a férfi kiadatását. A hazájában eleinte előzetesben, aztán szabadlábon védekezett, s utóbbit kihasználva Magyarországra szökött 2014-ben. Itt üldöztetésére hivatkozva beadta a menekültkérelmet, ám az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megalapozatlannak találta beadványát. A Helsinki Bizottság segítségével bírósághoz fordult, s ott pert nyert. A bíróság úgy ítélt, hogy a hatóság tendenciózusan válogatott az orosz férfi eléjük tárt bizonyítékai között, ezért új eljárásban kell dönteni a kérelemről. A hatóság másodjára is elutasította Torubarov kérelmét arra hivatkozva, hogy a férfi politikai üldözésére nincs bizonyíték, és itt maradása nemzetbiztonsági érdeket sért. Torubarov újra bírósághoz fordult, ahol kimondták, hogy az idegenrendészet okszerűtlenül mérlegelte a bizonyítékokat. Így újra az idegenrendészethez került az ügy, ám a hatóság harmadjára is ragaszkodott elutasító álláspontjához. Torubarov fellebbezett, s a bíróság – a pingpongozást megelégelve – az unió illetékes bíróságához fordult állásfoglalásért. Tudni kell, hogy 2015-ig a bíróság megváltoztathatta az idegenrendészeti hatóság határozatát, ám akkor az idevágó jogszabályt megváltoztatták, s a bíróság a menekült kérelméről már nem dönthetett, csak arról, hogy a hatóság határozata jogszerű-e volt vagy sem. A luxemburgi bíróság úgy foglalt állást, hogy ez a gyakorlat ütközik az unió jogrendszerével, s ha a bíróság nem ért egyet az idegenrendészeti hatóság határozatával, akkor dönthet a menekültkérelemről. Ez történt csütörtökön Pécsen, ahol a bíróság kimondta, hogy Alekszej Torubarov politikai üldöztetés szenvedőalanya. Ezt bizonyítja, hogy tetemes vagyonát hátrahagyva menekült el Oroszországból, amiképp az is, hogy Ausztriában meg akarták ölni, Prágában pedig elrabolták őt. Amúgy annak a pártszövetségnek az elnökét, aminek Torubarov a tagja volt, 2015-ben a moszkvai utcán megölték. S az a parlamenti képviselő, aki sürgette a Torubarov elleni eljárást a brit rendőrök szerint aktív részese volt egy 2006-ban végrehajtott, nemzetközi hírű, londoni gyilkosságnak, az Angliába szökött orosz titkosszolgálati tiszt Alekszandr Litvinyenko megmérgezésének. Alekszej Torubarov jogi kálváriája véget ért. A férfi hamarosan Prágába utazik, családja évek óta ott él, és ő is ott kíván letelepülni. A történethez tartozik, hogy 2015-ös jogszabályváltozás óta először döntött magyar bíróság egy menekültkérelemről. A Helsinki Bizottságnál tucatnyi hasonló ügy van még, s mint Torubarov ügyvédje, Fazekas Tamás elmondta, van olyan kérelmező, akit az idegenrendészet már ötször utasított el, s a bíróság minden alkalommal jogszerűtlennek találta és visszaküldte ezt a határozatot. A bíróság mostantól a többi kérelemről önállóan dönthet.