Tüntetés egy élhető jövőért – Budapesten is elkezdődött a klímasztrájk

A tiltakozók a klímaválság okozta veszélyekre hívják fel a figyelmet.

A mai napon hazánkban is megtartják a III. Globális Klímasztrájkot, az élhető jövőért, az Fridays for Future (FFF) Magyarország (Péntekek a jövőért) és az Extinction Rebellion (Kihalás Lázadás) szervezésében. A FFF mozgalmat Greta Thunberg indította el azért, hogy a klímaválság okozta veszélyekre felhívják a figyelmet a diákok. Arra kérte őket, hogy iskola helyett inkább sztrájkoljanak, hiszen ha nincs élhető jövő, nincs miért tanulni. A délelőtt 10 órakor kezdődött események középpontjában a budapesti vonulás áll a Clark Ádám térről a Kossuth Lajos térre. A Szabadság téren felszólalások várják a klímatüntetőket, a FFF és az Extinction Rebellion aktivistája mond beszédet, majd a WWF hazai igazgatója Sipos Katalin, és a Greenpeace magyarországi igazgatója is felszólal, Merza Péter a zöldszervezetek közös álláspontját olvassa fel, és ott lesz Bart István, az Energiaklub elnökségi tagja is. Vidéken 15 helyen tartanak tüntetéseket, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs említhető elsőként.



A szervezők az iskoláktól azt várják, hogy elfogadják a szülői igazolást és nem büntetik meg azokat, akik részt vesznek a demonstárción. (A Bécsi Közoktatási Igazgatóság tanítással kapcsolatos rendezvénnyé nyilvánította a 2019. szeptember 27-i globális klímatüntetést, így nem kapnak igazolatlan hiányzást a résztvevő diákok. Felügyelőtanárt azonban vinniük kell.)

Az itthoni megmozdulások egyik szervezője Pribéli Levente, harmadéves debreceni biológushallgató, akit arról kérdeztük, mi volt a most, szeptember 20-27. között nagyrészt már lezajlott klímahét legfőbb célja, tanulsága. A szervező elmondta, hogy azt szeretnék, ha az emberek minél jobban megismernék az ökológiai és klímaválság hatásait, ezen túl pedig elérjék az ökológiai és klímavészhelyzet kihirdetését. Ezt Ausztriában a parlament szerdán megtette, és bár alapvetően ez szimbolikus lépés, tükrözi a felmérések eredményét, miszerint az emberek számára a legnagyobb aggodalmat az éghajlati változások jelentik. Vészhelyzetet hirdetett Brüsszel városa mellett már Párizs, Bázel, London, Oakland és Vancouver is. A vészhelyzet kihirdetését nemcsak országosan, de akár városi szinten is meg lehet tenni, mint láthatjuk, erre már számos példa van a világban. Egy ilyen lépés azért fontos, mert sok helyen még be sem ismerik, hogy a klímakrízis valós és fontos probléma. Magyarországon a Greenpeace készített egy kilenc pontos petíciót, amiben követelik, hogy a kormány védje meg az ország lakosságát, és cselekedjen az ökológiai és klímavészhelyzetnek megfelelően.



A szakemberek nem egyszerűen csak klímaválságról, beszélnek, hozzáteszik: ökológiai veszélyhelyzet is fennáll. Hogyan függ össze a kettő? Az ENSZ egyik testülete májusi jelentésében megállapította, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének öt fő oka van, ezek egyike a klímaváltozás. Az FFF budapesti szervezete különösen fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy nagyon fontos a biológiai sokféleség megőrzése.