Tarlós Istvánra hivatkozott egy autós a bíróságon, elbukta a pert

Az esztergomi vonalon Óbuda és Solymár között okozott galibát a forgatásra kiutalt szerelvény.

Óbuda és Solymár

Az Indóház Online információi szerint pénteken és szombaton imázsfilmet forgatott a MÁV Start Zrt. Azt írják, a pénteki forgatásra kirendelt vonat a reggeli órákban indult stábtagokkal, statisztákkal együtt a Keleti pályaudvarról Dorogra, a szerelvényt pedig a vasúttársaság jelenlegi legjobb kocsijaiból állították össze. A különvonat Dorogról Pusztaszabolcsra ment tovább, az út során számos helyen megálltak fotózni, filmezni. Mint később kiderült, imázsfilm helyett nyugodtan forgathattak volna dokumentumfilmet is, mertközött az impozáns szerelvény nyomát használhatatlanná vált fénysorompók jelezték. Az Indóház szerint a sorompók kiesése hatalmas késésekbe torkollt a reggeli-délelőtti elővárosi csúcsforgalomban. Mint írják, egyes járatok húsz perccel megúszták, de akadtak 40-50 perces késések is. A lap hozzátette, hogy szombaton is imázsfilmet forgattak a vonalon, arról azonban nincs információ, hogy azon a napon is zavart okozott volna a szerelvény.Egy olvasónk, aki a pénteki késések idején az inkriminált vasúti vonalon Piliscsabáról indult Budapestre, azt írta lapunknak, hogy a 38 perces menetidő helyett 2 órába telt bejutni Pestre. "Kimaradtak járatok, és volt olyan, amit közlekedőnek jelzett az állomáson a kiírás, az applikáció és a honlap is, azonban az mégsem érkezett meg. Ami meg mégis, az eleinte ismeretlen mértékű késéssel. Pótlóbusz persze nem volt" - tette hozzá, majd azt is elmesélte, hogy elkövette a klasszikus hibát, megpróbált átállni egy másik sorba, vagyis átsétált a buszmegállóba, azonban a kiírt busz sem érkezett meg, így kénytelen volt visszamenni a vonatállomásra.