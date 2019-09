Bohócot küldtek az közmédiánál tiltakozó ellenzéki képviselőkre

A vezérigazgatóval sem jutottak semmire.

a bíróság nemrégiben kimondta, törvénytelen volt, hogy az MTVA őrsége erőszakkal távolította el az ellenzéki képviselőket tavaly decemberben az épületből, illetve törvénytelenül kért az intézmény birtokvédelmi végzést a képviselőkkel szemben. Szombaton négy DK-s képviselő már belépett az épületbe, ahol a köztévé kamerájába beolvasták a közleményüket, ám azt a köztévé nem adta le, hanem helyett – a fidesz aktuális kampányjelszavának megfelelően - „Újra cirkuszolnak az ellenzékiek” címmel lejárató riportot közölt az eseményről. Hétfő délelőtt Varju László és Gréczy Zsolt Dk-s, Hadházy Ákos független, Harangozó Tamás szocialista, Kocsis-Cake Olivio Párbeszédes, illetve Bősz Anett liberális képviselőt beengedték az épületbe. Papp Dániel vezérigazgatóval tárgyaltak, ám - mint később közölték - semmiféle konkrét választ nem kaptak tőle sem arra, miért van az, hogy a miniszterelnök kéthetente beszélhet a közrádióban, míg ellenzéki pártvezető az elmúlt évben élő műsorban nem szerepelhetett. Közölték velük azt is, hogy nem fogják beolvasni az ellenzék nyilatkozatát sem. Hétfő reggel újra beléptek az MTVA épületébe ellenzéki képviselők, hogy tárgyaljanak a köztévé vezetőségével az ellenzék közleményének beolvasásáról. Mint arról beszámoltunk, , törvénytelen volt, hogy az MTVA őrsége erőszakkal távolította el az ellenzéki képviselőket tavaly decemberben az épületből, illetve törvénytelenül kért az intézmény birtokvédelmi végzést a képviselőkkel szemben. Szombaton négy DK-s képviselő már belépett az épületbe, ahol a köztévé kamerájába beolvasták a közleményüket, ám azt a köztévé nem adta le, hanem helyett – a fidesz aktuális kampányjelszavának megfelelően - „Újra cirkuszolnak az ellenzékiek” címmel lejárató riportot közölt az eseményről. Hétfő délelőtt Varju László és Gréczy Zsolt Dk-s, Hadházy Ákos független, Harangozó Tamás szocialista, Kocsis-Cake Olivio Párbeszédes, illetve Bősz Anett liberális képviselőt beengedték az épületbe. Papp Dániel vezérigazgatóval tárgyaltak, ám - mint később közölték - semmiféle konkrét választ nem kaptak tőle sem arra, miért van az, hogy a miniszterelnök kéthetente beszélhet a közrádióban, míg ellenzéki pártvezető az elmúlt évben élő műsorban nem szerepelhetett. Közölték velük azt is, hogy nem fogják beolvasni az ellenzék nyilatkozatát sem.

A bejárat előtti sajtótájékoztatón megjelent egy idősebb úr bohócjelmezben, gumilabdával dobálta az ellenzéki képviselőket, majd ledobta magát a földre. Végül Hadházy Ákos karon fogta az urat és megkérdezte tőle, szerinte ők miért mentek be az épületbe. A bohócjelmezes idős férfi válasz helyett a nyugdíjemelésről kezdett kiabálni, majd az unokája nevét is üvöltözte. Később is többször ledobta magát a földre és a lábával kalimpált. Miért cirkuszoltok? - üvöltözte a Fidesz aktuális kampányszlogenjét. Az eseményen az ismert kormánypárti troll, Bede Zsolt is közbekiabálással zavarta az eseményt. A férfi kérdésünkre csak annyit volt hajlandó elárulni, hogy Jánosnak hívják.

A közjáték után Gréczy Zsolt elmondta: a magyar televízió és a rádió jelenleg nem a magyar népé, hanem pártszolgálatot teljesíti és azért jöttek el újra, hogy próbáljanak érvényt szerezni a bírósági döntésnek.

Varju László szerint két konkrét követelésük van: egyrészt hogy beolvassák az ellenzéki képviselők követeléseit, másrészt ne akarja az MTVA befolyásolni az önkormányzati választásokat, ne csak hírhamisítás legyen, hanem adjanak hírt valódi vitáról, így szervezzék meg a Tarlós-Karácsony vitát. Hadházy Ákos szerint a korrupcióellenes harc legfontosabb része a nyilvánosságért való harc. Orbán gyakran vitatkozik azzal a felvetéssel, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság - emlékeztetett -, de, "ebben az intézményben nulla alkalommal volt ellenzéki képviselő és nulla ellenzéki polgármesterjelölt jöhetett ebbe az épületbe. Erről a nulláról szeretnénk kérdezni a hírhamisító vezetőt, Papp Dánielt." Hadházy szerint az MTVA élén konszenzusos vezetés kell, Pappnak távoznia kell és el kell érni a kormánypropaganda törvényi tiltását. Harangozó Tamás arra emlékeztetett, hogy jelenleg 80-90 milliárd forintból üzemel a fideszesített közmédia, az igen alacsony nézettség mellett ez pénzégetés vagy pénzkidobás. A legnagyobb probléma azonban az, hogy az intézmény folyamatosan megsérti a törvényt. Ez nonszensz - mondta Harangozó – emlékeztetve arra, decemberben ő maga írta azt a néhány soros ellenkérelmet, amikor a III. kerületi jegyző végrehajtó emberként és nonszensz eljárással ki akart tessékelni az épületből az ellenzéki képviselőket. Annyival vagyunk előrébb, hogy mára a bíróság is kimondta, törvény szerint nekik joguk van az épületben lenni - mondta Harangozó hozzátéve: nem szeretnénk mást elérni, hogy a közmédia tartsa be a rá vonatkozó törvényeket.