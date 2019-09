Visszalépett a hétpróbától a magyar éremesélyes

Combhajlítóizom-problémái miatt visszalépett a hétpróbától Krizsán Xénia a dohai atlétikai világbajnokságon.

Krizsán Xénia idei legjobb eredményével (6619 pont) - ami egyben egyéni rekordja és országos csúcs is - a negyedik helyen állt a világranglistán a világbajnokság rajtja előtt, ezért a magyar szakvezetés szinte biztosra vette, hogy a sportolónő oda tud érni a pontszerző helyekre (ehhez az első nyolc között kell végezni), de még az éremszerzés sem tűnt elérhetetlennek. Egészen hétfő délelőttig, amikor eldőlt, hogy Krizsán visszalép a vb-től.

Az MTK sportolónője két-három héttel a vb rajtja előtt panaszkodott a combhajlítójára, de a vizsgálatok nem mutattak ki semmilyen sérülést. Hétfőn ismét előjöttek a panaszok, ezért Krizsánt megint megvizsgálta a válogatott orvosa, ami után a magyar szövetséggel is egyeztetett, majd a visszalépés mellett döntött a szakvezetés. A döntést az MTI érdeklődésére a szövetség azzal indokolta, hogy nem lett volna szerencsés kockáztatni egy komolyabb sérülést, ami esetleg veszélyeztetné Krizsán indulását jövőre a tokiói nyári olimpián.

A magyar válogatott szereplését eddig nem kísérte szerencse a vb-n, a kalapácsvető Gyurátz Réka és a diszkoszvető Huszák János kiesett a selejtezőben, Wagner-Gyürkés Viktória bukott a 3000 m akadály előfutamában és búcsúzott, 50 kilométeres gyaloglásban Helebrandt Máté kimerült és elvesztette az eszméletét, Venyercsán Bence a 26. helyen ért célba, Madarász Viktória pedig 39. lett 20 kilométeres gyaloglásban.

Bemutatkozott a vegyes váltó

Első alkalommal szerepelt a világbajnokság programjában a 4x400 méteres vegyes váltó, a négyeseket két-két női és férfi futó alkotta. A kvartettek első és negyedik embere volt férfi, a második és harmadik helyen futottak a nők. Kivéve a lengyeleket, akik megcserélték a harmadik és negyedik embert, így az utolsó váltás előtt az élen álltak, ám női befutó emberüket négy férfi is megelőzte, így végül ötödikek lettek. A győzelmet 3:09.34 perces világcsúccsal az Egyesült Államok szerezte meg. A váltó tagja volt tíz hónappal a szülése után Allyson Felix is, aki a hat olimpiai aranyérme mellé megszerezte tizenkettedik világbajnoki címét. A nők 100 méteres síkfutását a jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce nyerte a világ idei legjobb idejével, 10.71 mp-cel. Nagyon magas színvonalú versenyt hozott a férfi hármasugrók vetélkedése, a győzelmet az elmúlt két olimpia és a legutóbbi világbajnokság aranyérmese, az amerikai Christian Taylor szerezte meg 17,92 méterrel, megelőzve honfitársát, Will Claye-t (17,74 m) és a burundi Hugues Fabrice Zangót (17,66 m).