Vihar tombol Nógrádban, fákat csavart ki az erős szél

A miniszterelnök nem megy el a falig Trócsányi László megvédésében – erről beszéltek Fidesz-képviselők a Népszavának.

Tesz még egy kísérletet Ursula von der Leyennél Orbán Viktor azért, hogy Trócsányi Lászlóból uniós biztos legyen, de ha azt látja, hogy ezen múlhat az egész Bizottság sorsa, akkor visszalépteti a magyar jelöltet és jön a B-terv – erről beszéltek fideszes magyar parlamenti és EP-képviselők a párt vasárnapi kongresszusán a Népszavának. Trócsányi Lászlót másodszor is összeférhetetlennek találta az Európai Parlament jogi szakbizottsága hétfőn délelőtt, így most elvileg Ursula von der Leyen kezében van a döntés, hogy megpróbálja a magyar biztosjelölttel együtt az EP elé terjeszteni a leendő Európai Bizottság tagjainak névsorát, vagy felkéri Orbán Viktort, hogy válasszon mást. Bár a kongresszusi felszólalók harcias hangot ütöttek meg az üggyel kapcsolatban (Deutsch Tamás például „nyílt politikai lincselésnek” nevezte Trócsányi bizottságbeli elkaszálását, amit „politikai verőlegények és verőleányok hajtottak végre”, természetesen azért, mert a magyar igazságügyi miniszter a bevándorlás megállításán munkálkodott), háttérbeszélgetéseink alapján úgy tűnik, csendben a párton belül is felkészültek arra, hogy más jelöltre lesz szükség. Mivel az Európai Parlamentnek egyben kell majd szavaznia a 28 biztosról, elvileg előfordulhat, hogy ha Trócsányi László is köztük lesz, az egész Bizottságot elutasítják. Erre mondták fideszes forrásaink, hogy ha ennyire éles lesz a helyzet, a magyar kormányfő nem fog kockáztatni és új jelöltet ajánl majd Ursula von der Leyennek.

Érdekes egyébként, hogy Orbán Viktor már maga is megemlítette ezt a lehetőséget, amikor múlt pénteki rádióinterjújában azt mondta, van a fejében második, harmadik, sőt negyedik lehetőség is. Ezzel kapcsolatban egyébként a kongresszuson több lehetőséget is hallottunk – érdekesség, hogy valamennyien nők. A legtöbben Győri Enikőt említették első számú második jelöltnek, a volt római és madridi nagykövetet diplomáciai körökben is esélyesnek tartják egyébként. Győri Enikő (Trócsányi Lászlóhoz hasonlóan) otthonosan mozog az uniós közegben, szakmai felkészültségét senki nem vitatja és régóta Orbán Viktor bizalmasai közé tartozik. Győri Enikő ezzel kapcsolatos kérdésünkre a kongresszuson csak annyit mondott, hogy nem lesz uniós biztos, „mivel a magyar kormánynak megvan a maga kiváló jelöltje Trócsányi László személyében”. Győri Enikőn kívül Járóka Líviát is többen említették. Ő ráadásul az EP alelnöke is, eddigi munkájával még a rivális frakciók elismerését is kivívta, így elég valószínűtlen lenne, hogy leszavazzák. Szóba került még Varga Judit igazságügyi miniszter is. Ő szintén alkalmas lenne és uniós tapasztalattal is bír, de frissen kinevezett igazságügyi miniszterként kérdés, vonzó lenne-e számára egy biztosi tisztség. Ráadásul Orbán Viktor éppen azért kérte fel miniszternek, mert tudható, hogy az új Bizottsággal nagyon komoly jogi csatározásokra készül a kormány és ebben elsősorban Varga Juditra számít Orbán Viktor. Egy biztos: sok idő nincs a döntésre, vélhetően még a héten eldől, hogy ki lesz a magyar jelölt.