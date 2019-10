Kovács Zoltán: Magyarország vétózni fog, ha az unió összekapcsolja a támogatásokat és a jogállami normák teljesítését

A jelenlegi biztonsági előírások alapján könnyedén lehallgathatók a Képviselői Irodaház helyiségei.

A Párbeszéd jogászai már dolgoznak annak a feljelentésnek a szövegezésén, amelyet a párt vezetőségi ülésén titokban készített hangfelvétel miatt nyújtanak be a rendőrségnek. Szabó Tímea, a párt társelnöke lapunknak azt mondta, hogy akár már kedden is elkészülhetnek a beadvánnyal. Arra a kérdésre, hogy az ügyben megkeresik-e a parlament nemzetbiztonsági bizottságát is, a képviselőnő annyit mondott: a párt vezetősége tárgyalni fog erről a lehetőségről is. Az Index kérdésére azt válaszolta a rendőrség, hogy hivatalból nem nyomoznak.

Szabó Tímea korábban már bejelentette: az álláspontjuk szerint manipulált, torzított hanganyagot, amelyen Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt hangja is hallható, a Párbeszéd több elnökségi ülésén készítették. Jelezte: a párt és annak minden elnökségi tagja kész segíteni a hatóságok munkáját, akár elektronikus eszközeiket is átvizsgáltatnák velük, sőt hazugságvizsgálatra is hajlandók. Azt is megjegyezte, szerinte egyértelműen a Fidesz érdekeit szolgálta a hangfelvétel elkészítése és közlése.

A Képviselői Irodaház egyébként nem tekinthető garantáltan „poloskamentesnek” - állította az egyik szakmai forrásunk, aki szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal embereinek kizárólag a nemzetbiztonsági bizottság ülései előtt kell átnézniük azt az egyetlen helyiséget, ahol a testület ülésezik. Vagyis kis túlzással gyakorlatilag bárki bármit bevihet az épületbe, főleg, hogy a képviselőknek még a beléptetésnél sem kell semmilyen ellenőrzésen átesniük. (Másoknak még a csomagját is átvizsgálják és fémkereső kapunk is át kell menni.) Ma már egy kis méretű lehallgatóberendezés beszerzése sem bonyolult, ezt ráadásul távirányítással is üzembe lehet helyezni, vagy előre időzítve aktiválni. Mivel egy adott helyiség átvizsgálása általában hőkamerával történik (minden működő elektromos berendezés hőt termel), ha éppen nincs bekapcsolva a lehallgató, még az sem biztos, hogy megtalálják. „Poloskátlanítást” egyébként piaci cégek is végeznek, ilyen szolgáltatást bárki kérhet.

Forrásaink szerint a rendőrségnek első körben magát a hangfelvételt kell majd megvizsgálnia, például azt, hogy találhatók-e rajta olyan metaadatok, amelyekből kiderül, mikor és milyen eszközzel rögzítették a beszélgetéseket. Ehhez az állami szervek is rendelkeznek megfelelő laboratóriummal, de akár magáncéget is felkérhetnek szakértőként. Ha a felvételt valóban összevágták, az abból a szempontból előnyt jelenthet, hogy több elektronikus nyom maradt. Legalább hatféle módon lehet hangfelvételt készíteni – fogalmazott egy másik biztonsági forrásunk. A legkézenfekvőbb dolog – ezt bárki könnyűszerrel beviheti az épületbe – egy telefon, vagy Iphone használata, ami könnyedén átmegy az ellenőrzésen, mert teljesen legális eszközről van szó. Lehetséges kémprogramot telepíteni valakinek a telefonjára, ekkor a telefonján keresztül lehet lehallgatni a környezetet.

Lapunk megkereste azt a kecskeméti vállalkozót, aki a hangfelvételt közzétevő Herbal Reality honlapját bejegyezte. Vereckei Attila érdeklődésünkre annyit mondott, hogy ő csak létrehozta a weboldalt, ám soha nem volt a tulajdonosa, a tartalmát nem ő kezeli, ám azt nem árulta el, hogy kik szerkesztik a honlapot. Arra sem válaszolt, hogy miért torzították el Karácsony Gergely beszélgetőtársának a hangját, valamint hogy a felvételt miért távolították el a Youtube-csatornájukról.