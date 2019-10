17 milliárd forint jut a budai vár falainak felújítására

Ezzel demonstrálják, hogy hiába dőlt be az anyavállalatuk, ők teljesítik az utasokkal szemben fennálló kötelezettségeiket.

A működtetés fenntartásáért küzdő magyar Neckermann stabil pénzügyi helyzetét bizonyítandó, kaucióbiztosítás helyett immár készpénzletétben tartja 3,4 milliárd forintos vagyoni biztosítékát, amely az utazásszervező cég esetleges csődje esetén fedezi az utasok kártalanítását - írja keddi számában a Világgazdaság. A lap MTI-s szemléje szerint a társaság ezzel is jelezni akarja, hogy anyagi helyzete stabil, és továbbra is mindent elkövet, hogy a Thomas Cook cégcsoport bedőlése ellenére teljesítse az utasokkal szemben fennálló kötelezettségeit. A kaucióbiztosítás a Thomas Cook bedőlése után már csak arra terjed ki, hogy a magyar vállalat nem várt csődje esetén külföldön ragadt utasok hazaszállítását megszervezzék - tájékoztatta a lapot Lengyel Márk, az EUB vezérigazgatója. Azok az utasok, akik nem tudnak elutazni a Neckermann osztrák anyairodája vagy a német iroda csődje okán visszamondott szolgáltatások miatt a magyar iroda által lekötött utakra, a magyar Neckermanntól kapják majd vissza a pénzüket - idézi a lap Békefi Veronika ügyvezetőt. A Világgazdaság úgy tudja, a kapacitáslekötések után az utazási csomagokat a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. állította össze és adta el közvetlenül vagy viszonteladó utazásszervező partnerein keresztül, azért azok a magyar árualapba tartozó útnak minősülnek, ennek következtében a nem teljesítésért is ő felel. Ugyanakkor a becsődölt Thomas Cook cégeknél a későbbiekben lekötött kapacitások igénybevétele kapcsán a magyar cég is károsult, hiszen az általa az ügyfeleknek visszatérített pénzt ők befizették. A magyar Neckermann kiadásai részleges megtérülését az érintett Thomas Cook-cégek biztosítóitól remélheti.