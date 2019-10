Donald Trump puccsnak minősítette az alkotmányos vádemelési eljárást

Ha vele mennek szembe, akkor a nép isten adta jogait akarják elvenni.

"Ahogy napról napra több dolog derül ki számomra, egyre inkább arra a következtetésre jutok, hogy nem impeachmentről van szó, hanem puccsról, amelynek az a célja, hogy megfossza az embereket a hatalmuktól, a szavazatuktól, a szabadságjogaiktól..." - fogalmazott az Egyesült Államok elnöke az MTI szerint. Hozzáfűzte, hogy ezzel az eljárással az alkotmány második kiegészítését (amely a szabad fegyvertartást és -viselést garantálja), a vallást, a déli határon építendő falat is el akarják venni tőlük, továbbá az Egyesült Államok polgáraiként élvezett "isten adta jogaikat". A szövetségi képviselőház hírszerzési, külügyi, valamint ellenőrzési bizottságai a héten kezdik meg a meghallgatásokat a Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 25-i telefonbeszélgetése ügyében. Ennek során az amerikai elnök - egy egyelőre ismeretlen amerikai hírszerző bejelentése szerint - nyomatékosan arra kérte ukrán hivatali partnerét, hogy Kijev segítsen terhelő bizonyítékokat felhajtani Joe Biden volt amerikai alelnök és fia, Hunter ukrajnai érdekeltségeivel kapcsolatban. Joe Biden jelenleg az egyik legesélyesebb pályázó arra, hogy a demokraták elnökjelöltje legyen. Trump kérése így felveti annak a gyanúját, hogy elnöki hatalmával visszaélve alá akarta ásni politikai ellenfelének választási esélyeit. A névtelen bejelentés alapján Nancy Pelosi házelnök a múlt kedden bejelentette, hogy megindítják az impeachment eljáráshoz szükséges képviselőházi vizsgálatokat. Az esetleges impeachment megítélését illetően egymástól szögesen eltérő felmérések jelennek meg az amerikai sajtóban. A demokrata politikával rokonszenvező CNN hírtelevízió felmérése szerint például az amerikaiak 47 százaléka támogatja az elnök alkotmányos úton történő elmozdítását, a republikánusokhoz közeli Breitbart News kedd este közölt közvélemény-kutatása viszont azt mutatja, hogy a megkérdezettek 97 százaléka Trump mellett áll. Az America First Policies nevű, Trumpot támogató politikai akciócsoport kedden bejelentette: egymillió dollárt szán a Donald Trump politikája mellett kiálló televíziós és internetes reklámokra, amelyek arra bíztatják majd a választókat, hogy keressék meg demokrata párti képviselőiket, és vegyék rá őket, hogy ne támogassák az impeachment eljárás megindítását. A reklámkampány külön célba veszi azokat a feltételezetten gyenge választói támogatottságot élvező demokrata képviselőket is, akik nyíltan támogatják az impeachment eljárást megalapozó vizsgálatokat. A Republikánus Országos Bizottság (RNC - a párt vezető szerve) vasárnap már indított egy hasonló jellegű kampányt, amelyre mintegy kétmillió dollárt irányzott elő. Közben a republikánus többségű szenátus igazságügyi és belbiztonsági bizottságai levelet intéztek az igazságügyi minisztériumhoz. A Chuck Grassley iowai és Ron Johnson wisconsini szenátorok által aláírt levélben a politikusok sürgetik a tárcát: vizsgálja ki "a Demokrata Országos Bizottság és Hillary Clinton (a 2016-os demokrata elnökjelölt) kampányának szemérmetlen erőfeszítéseit arra, hogy az ukrán kormány felhasználásával negatív információkat találjanak az akkori elnökjelölt Trump ellen".