London szerdán benyújtja megállapodási javaslatát az EU-nak

A Brexit egy soha véget nem érő történet, amiben folyamatosan zajlanak az események.

A brit kormány szerdán eljuttatja az Európai Unióhoz megállapodási javaslatait a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről. A Downing Street kedd éjjeli tájékoztatása szerint ez végleges javaslatcsomag lesz, és a kormány csak két lehetőséget lát: vagy megkezdődnek a tárgyalások egy új megállapodásról, vagy a megállapodás nélküli Brexiten kell a továbbiakban dolgozni. A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője egyenes utalást tett arra, hogy ha az EU nem fogadja el a brit javaslatokat, a brit kormány a jelenleg érvényes október 31-i Brexit-határnapig már nem kezd új tárgyalásokat egyéb javaslatokról, és a kilépés halasztásával sem kíván foglalkozni. A londoni alsóház - a kormányzó Konzervatív Párt számos képviselőjének támogatásával - a múlt hónap elején elfogadta azt az ellenzéki kezdeményezésű törvénytervezetet, amely megtiltja az Egyesült Királyság megállapodás nélküli, rendezetlen kilépését az Európai Unióból a Brexit október 31-i határnapján. A törvény lényege az, hogy ha október 19-ig - a Brexit szempontjából kritikus jelentőségű, október 17-18-án esedékes EU-csúcs másnapjáig - a brit parlament nem járul hozzá egy új Brexit-megállapodáshoz, és ahhoz sem, hogy a brit EU-tagság megállapodás nélkül szűnjön meg, Boris Johnson miniszterelnöknek kezdeményeznie kell az EU-nál a kilépés elhalasztását 2020. január 31-ig. Johnson az utóbbi hetekben azonban többször is határozottan leszögezte, hogy erre semmilyen körülmények között nem lesz hajlandó. Folyamatosan hangoztatja azt az álláspontját is, hogy a brit EU-tagság október 31-én megszűnik, akár a Brexit feltételeit rögzítő megállapodással, akár anélkül. A Downing Street illetékese kedd éjjeli tájékoztatóján alig burkoltan arra utalt, hogy az EU-nak nem kell figyelembe vennie a megállapodás nélküli Brexitet tiltó brit törvényt. A miniszterelnöki hivatal szóvivője úgy fogalmazott: az Európai Unió saját törvényei alapján csakis a tagországok kormányaival tárgyalhat, a tagállamok parlamentjeivel nem. A szóvivő megerősítette, hogy Johnson kormánya nem fog a Brexit halasztásáról tárgyalni az EU-val. Boris Johnson felszólal a Konzervatív Párt Manchesterben zajló éves kongresszusának szerdai zárónapján, és az előzetesen ismertté vált részletek szerint kijelenti: a Brexitről döntő népszavazás után három és fél évvel az emberek most már kezdik úgy érezni, hogy a bolondját járatják velük, és azt gyanítják, hogy "bizonyos erők" egyszerűen semmiféle Brexitet nem akarnak. Ha ez a gyanújuk beigazolódik, annak súlyos következményei lesznek a demokráciába vetett bizalomra - mondja majd Johnson a tory kongresszust bezáró szerdai beszédében.