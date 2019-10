Nem vizsgálja a Párbeszédtől kiszivárgott felvételt Kövér László hivatala

A városban több száz térfigyelő kamera működik, azaz elvileg be lehet majd azonosítani a tetteseket.

Szerda virradóra beindultak a kormánypárti aktivisták Kaposváron: városszerte letépkedték az ellenzéki összefogás, a Kaposváriakért Egyesület polgármesterjelöltjének, Horváth Ákosnak, illetve a képviselőjelöltek plakátjait. – A hétvégére készültek el az A0-as plakátok, melyeket farostlemezekre ragasztottunk, s vasárnaptól éjjel-nappal dolgoztak a képviselők és az aktivistáink, hogy megjelenjünk a városban – mondta Horváth Ákos. – Összesen 800 plakát készült, kedd hajnalra végeztünk a kihelyezésükkel, vagyis akadnak helyek, ahol egy napot sem voltak kinn a plakátok. Több százat rongáltak meg, ami anyagilag is komoly kár, hiszen darabonként nagyjából tízezer forint volt a költségük. És mindezt természetesen saját zsebből fizettük, nem úgy, mint a várost a teljesen beborító Szita Károly. Ám úgy látszik, a Fidesz-KDNP nagyon tart tőlünk, hiszen a nyomunkat is el akarja tüntetni a városból.

Horváth Ákos hajnali háromkor rendőrségi helyszíneléseken vett részt, reggel fél héttől pedig folyamatosan csörgött a telefonja: a város minden részéről hívták, hogy letépték az ellenzéki plakátokat, de sok helyen a tartótáblákat is összetörték vagy elvitték. A városban több száz térfigyelő kamera működik, azaz elvileg be lehet majd azonosítani a tetteseket. – Még a kampány kezdetén meghirdettem, 30 ezer forintot adok azoknak, akik rendőrségi feljelentést tesznek, mert tetten értek plakátrongálókat, s ez azokra is vonatkozott, akik ellenzékieket csípnek meg, hogy a kormánypárti plakátokkal szórakoznak – folytatta a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP, a Mindenki Magyarországa és civilek szövetségéből alakult Kaposváriakért Egyesület polgármesterjelöltje. – Úgy tűnik, a Szita Károly-féle városvezetés nem így gondolkodik, s nem elég, hogy néhány városi hirdetőtábla kivételével nincsenek ingyenes plakáthelyek, ráadásul azokról is folyamatosan letépkedik a plakátjainkat, biztosra mennek: jobb, ha az ellenzéki összefogás egyáltalán nem látszik a kampányban.