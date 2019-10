333,84 forinton az euró

Két hete napokig a benzinesek gázolajat, a dízelesek pedig benzint tankoltak a fővárosban a Shell Füredi úti telepén. A társaság következetesen kerüli alvállalkozója megnevezését, melynek gépkocsivezetője összecserélte a fuvarjegyen a két üzemanyagot.

Amikor a Mol finomítójából a Klacska nevű fuvarozócég tartálykocsijába átfejtették a Shell Füredi úti kútjába szánt benzint és gázolajat, a gépkocsivezető fordítva jegyezte fel a szállítólevélre az autó rekeszeinek tartalmát – ebben gyökerezik az a végzetszerű eseménysor, aminek végén több száz autó egyenként több tízezer vagy akár több millió forintos kárt szenvedett. A Shell a probléma kiküszöbölése végett a jövőben nem rendel gázolajból és benzinből egyező mennyiséget. Így, ha a kút tartályának mérői a megrendelttől eltérő szintet észlelnek, az legalábbis rendellenességre utal. Ugyanakkor ez a megoldás nem válik iparági szabvánnyá, más hálózatokra nem vonatkozik. Így hasonló eset az országban máskor is előfordulhat. Szeptember 20-án reggel a Shell Füredi úti telepén a legnagyobb nyugalommal fejtették le a Klacska járművéről a Fuelsave benzinnek, illetve gázolajnak vélt terméket. A kúton a két anyag keveredése kizárt, hiszen (a tankoláshoz hasonlóan) a tartályokba csak a megfelelő pisztoly illeszthető. Csak épp a tartályautó rekesze akkor már eleve más anyagot tartalmazott, mint amit a szállítójegyre a gépkocsivezető feljegyzett. Bár a két üzemanyag színe és szaga is eltér, az átfejtés elvileg zárt rendszer, amiben nincsenek ilyen szubjektív ellenőrzési pontok. A tartályokban a bekerülő anyag kémiai összetételét sem vizsgálják. Ezt szakértők nem tartják sem szükségesnek, sem költséghatékonynak. Forrásaink szerint ilyen fatális eseménysorra a hazai üzemanyag-forgalmazás történetében még soha nem került sor. (A valaha volt Jet egy kútjánál évtizedekkel ezelőtt a lefejtés során összecserélték a csöveket, amit viszont a megrendelt és betankolt mennyiség eltérése alapján azonnal észleltek, így semmilyen gépjárműben nem esett kár.) A finomító depójában ugyanakkor – legalábbis a mostani eset fényében – forrásaink el tudnának képzelni pótlólagos utóellenőrzési lehetőségeket. A nagy olajcégeket összefogó Magyar Ásványolaj Szövetség megkeresésünkre lapunkat a Shellhez irányította, a Molnál pedig annyit erősítettek meg, hogy a szállítmány – amúgy értelemszerűen - százhalombattai finomítójukból származott, ahol a Mol semminemű hibát nem vétett. Az eset kapcsán további szerencsétlen körülmény az is, hogy ezúttal mindkét termékből egyforma mennyiséget rendeltek, így a lefejtés során az eltérés nem bukott ki. Ráadásul kisebb forgalmú hétvégi napok következtek. Így a kúton több mint másfél napig zajlott a téves üzemanyag értékesítése. A gyanútlan autósok a benzines járművekbe dízelt, a dízelesekbe pedig benzint töltöttek. A Shell közleményei szerint másnap késő délután érkezett hozzájuk az első „néhány panasz”, kizárólag benzinüzemű járművek kapcsán. Ezek után le is állították a benzinfejet. Arra azonban kérdésünkre sem adtak érdemi magyarázatot, hogy ez miért nem keltett a kút személyzetében kétséget a dízeltartály megfelelő tartalma iránt. Így e tekintetben megvárták a vasárnap estét és azt a kútfejet csak akkor állították le, amikor az első gázolajos panaszok is beérkeztek. Ez azért tetézi a bajt, mert a dízelautókban sokkal nagyobb kárt tesz a benzin, mint fordítva. Forrásaink az átlagos kárt – a betankolt üzemanyag tényleges benzin-gázolaj-arányától függően – a benzines gépjárművekben néhány tízezer forintra teszik. A régebbi dízeleseknek szintén viszonylag nagy a tűrésküszöbe. Ám egy új, modern dízeles gépjárműben a benzin akár milliós károkat is okozhat. A Shell honlapján közzétett, frissített közlemények szerint a kérdéses időszakban körülbelül ezren vásároltak szándékukkal ellentétes üzemanyagot. Eddig az érintettek körülbelül fele jelentkezett be a társaságnál. Közülük „biztosítási szakértőik” szeptember végéig 300 vevőjükkel vették fel a kapcsolatot. 50 ezer forint felett először a szerviz árajánlatát kell benyújtani a társaságnak. Kérdésünkre azt is közölték, hogy 33 ezer liter üzemanyagot értékesítettek tévesen. A Shell az autósok számára minden elismert javítási költséget megtérít és elnézést kér. Bár a felelősség nyilatkozatuk szerint egyértelműen a fuvarozócéget, azon belül pedig annak gépkocsivezetőjét terheli, alvállalkozójuk megnevezését következetesen kerülik. A két társaság közötti szerződéses, kártérítési viszonyt szintén belügynek nevezik. Miközben biztosítanak, hogy a vizsgálatok zajlanak, illetve mostantól csak eltérő mennyiséget rendelnek a két üzemanyagból, felhívták fuvarozójuk figyelmét „a biztonsági és ellenőrzési előírások szigorú betartására és a követelmények dolgozóik felé történő ismételt megerősítésére”. Emellett várják a további javaslatokat. Hatóságok nem kapcsolódtak a folyamatba, illetve eddig sem feljelentés nem született, sem per nem indult. Az eset szakértők szerint leginkább a „rossz minőségű termék forgalomba hozatala” bűntette, illetve vétsége gyanúját veti fel, ám ezt elsősorban a vevők indíthatnák a Shell ellen. Ugyanakkor a hibát a gépjárművezető követte el, így ez a lépés leginkább a Klacskára várna. Kapcsolódó kérdéseinket elküldtük az osztrák hátterű szállítócégnek is, ám onnan cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz, telefonon pedig többször „lukra futottunk”. Mindazonáltal a Shell válaszai megerősítik forrásaink véleményét, miszerint a nézeteltéréseket az érintett szereplők lehetőleg nyilvános viták nélkül, házon belül rendezik. A valós okokra ugyanakkor leginkább a Klacska weboldalának nyitólapja világít rá, amit szinte beterít a gépkocsivezetői álláshirdetés. Forrásaink úgy fogalmaztak, hogy a jó sofőrök rég külföldre távoztak, a szakma egyre hígul, így mind rosszabb, megbízhatatlanabb lehet az állomány. Ettől függetlenül változatlanul adódik a kérdés: mi szűri ki a jövőben, ha az – adminisztrációs feladatokra ki nem képzett – sofőr elbambul és a mondjuk azonos mennyiségű megrendelt benzin és gázolaj betöltése során a szállítólevélen fordítva jelöli meg a tartály rekeszeinek tartalmát?



Több tízmilliós kár A Shell kérdésünkre korainak nevezte az eset nyomán őket ért kárra vonatkozó becslést. Számításunk szerint az autósok javítási költségei több tízmillió forintra rúgnak. Az összekeveredett üzemanyagok lefejtése, elszállítása, a tartályok tisztítása úgyszintén tízmilliós nagyságrend. Arra pedig nem kaptunk választ, hogy az eset miatt érzékeltek-e forgalomcsökkenést.