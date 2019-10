Szoboszlai: Életem meccse volt

A magyar kalapácsvető első dobásának érvényességét vitatták, mert szerintük az atléta kilépett.

A lengyel csapat óvást nyújtott be a kalapácsvető Halász Bence ellen a dohai atlétikai világbajnokságon, és ennek eredményeként Wojciech Nowicki is bronzérmes lett a magyar versenyző mellett. A lengyelek Halász Bence első, 78,18 méteres – amellyel megszerezte a harmadik helyet – dobásának érvényességét vitatták, mert szerintük a szombathelyi atléta kilépett. A nemzetközi szövetség (IAAF) közölte: a zsűri újra megnézte a dobást, és igazat adott a lengyeleknek. Úgy döntött, hogy az eredetileg negyedik Nowicki is bronzérmes lesz. Halásztól azonban nem vették elmert az indoklás szerint a Dobó SE sportolójának további szereplését befolyásolta az első dobás. A számot a lengyel Pawel Fajdek nyerte 80,50 méterrel – és lett negyedszer világbajnok –, az olimpiai bronzérmes Nowicki 77,69 méterig jutott. Halász Bence az első nagy dobása után – mint nyilatkozta is – kockáztatott, próbált még többet kihozni magából, de négyszer rontott, ötödikre pedig 73,76 métert ért el, amivel hetedik lett volna. Az olimpiai bajnok Pars Krisztián 73,05 méterrel kiesett a selejtezőben, és összesítésben a 22. helyen zárt.