Megterhelő a hirtelen jött hideg, a szél és a „jövő-menő” frontok

Lehűlt az idő, fúj a szél, és a következő napokban sem lesz nyugalom: „jönnek-mennek” a frontok, a szervezetet érő rendkívüli terhelés szinte minden problémát fokoz.

A markáns hidegfront helyenként kiadós esőt és sokfelé viharos szelet okozott. A kellemes hőmérsékleti értékek több mint tíz fokkal csökkentek és a hűvös tartósnak is ígérkezik. Ráadásul a hétvégén is intenzív frontjárás várható, változékony időre van kilátás, az esernyőkre is szükség lehet – írta Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója Facebook-oldalán . Mindez sorozatos terhelés jelent a szervezetnek,

A görcsös panaszok ilyenkor mindennaposak, sokaknál a fejfájás sem akar szűnni, a hétvégi kettősfront pedig a keringési és emésztési problémákkal élők helyzetét is megnehezítheti. Az ízületesek pedig már gyakorivá, sőt akár tartóssá válnak a végtagfájdalmaik, ami jelentősen ronthatja a komfortérzetüket. A rendkívüli terhelés szinte minden problémát fokoz – foglalta össze a meteogyógyász.

Nő a megfázás veszélye is: az előző napokban tapasztalt gyakori és erőteljes fronttevékenység miatt legyengülhetett a szervezet, és ez fogékonyabbá tehet a kórokozókkal szemben is. Javítja az ellenállóképességet a C-vitamin bevitel növelése, célszerű minél több citrusfélét, céklát és csipkebogyót fogyasztani. A napközben is jelentősen csökkent hőérzeten a többfelé élénk, erős szél is ront. Az időnként erős légmozgás nemcsak fejfájást, hanem ingerlékenységet és türelmetlenséget, de alvászavarokat is okozhat még az időjárásra kevésbé érzékenyeknél is – olvasható a Meteo Klinika oldalán.