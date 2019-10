Felfüggesztené az ügyészség aDK-s Varju László mentelmi jogát

– A dolgok így maradnak, ahogy most állnak. A másik két jelöltben semmilyen hajlandóság nincsen a helyzet átgondolására – jelentette ki lapunknak a DK-s Niedermüller Péter.

Az ellenzék erzsébetvárosi polgármesterét azért kerestük meg, mert a VII. kerületben – Budapesten egyedül –, az önkormányzati választás előtt bő egy héttel még mindig több jelölt verseng a kormánypárti Vattamány Zsolt ellen. Az öt párt támogatását élvező Niedermülleren kívül ugyanis megméretteti magát Hunvald György, a kerület korábbi polgármestere, aki pár hónapja lépett ki az MSZP-ből, illetve az LMP-t hátrahagyó Moldován László. (Az MSZP és az az LMP is Niedermüllert támogatja.) – Moldován és Hunvald is többször kijelentette, hogy nem esélyesek, de akkor is indulnak. Egyikükbe sincs meg az elszántság, hogy leváltsuk a fideszes önkormányzatot – mondta Niedermüller. A politikus reménykedik abban, hogy sok olyan választó lesz, aki a Fidesz leváltása érdekében, függetlenül a személyi szimpátiáktól arra fog szavazni, akinek a legnagyobb esélye van Vattamány ellen. – Az egyetlen esélyes aspiráns én vagyok ötpárti jelöltként, bízom benne, hogy a választópolgárok is érzik ezt – fogalmazott. Niedermüller kérdésünkre azt mondta, Hunvalddal és Moldovánnal sem beszélt. Ugyanakkor – tette hozzá – vannak olyan értesülései, hogy Hunvald Györgynél még mindig vannak próbálkozások, de "nulla sikerrel." – Akármennyire is sajnálom, ez a fejezet már lezárult. Persze mindig megvan az esély, hogy az utolsó napokban történik valami csoda, de ennek nem látom realitását. Mindketten elindulnak – fogalmazott. Molnár Zsolt, az MSZP fővárosi elnöke és ellenzéki tárgyalója lapunknak azt mondta, az utolsó pillanatig dolgoznak azon, hogy Hunvald visszalépjen Niedermüller javára. Ha ez nem történik meg – fogalmazott Molnár –, „akkor így nyerünk, hiszen egyértelmű, hogy Niedermüller az esélyes kihívója a fideszes polgármesternek.” Fővárosi forrásaink szerint minden „épeszű” ajánlatot elküldtek Hunvaldnak, de a volt polgármester hajthatatlan. – Nem volt törvényszerű, hogy így alakuljon a helyzet, félévig tárgyaltunk. Hunvaldnak akkoriban nem voltak teljesíthetetlen kérései, most viszont már átbillent kezelhetetlen kategóriába. Nem kellene pedig mást tennie, csak a polgármester-jelölti poszttól visszalépnie – mondták forrásaink, hozzátéve: kicsit több kompromisszummal Erzsébetvárosban is megvalósulhatott volna a teljes ellenzéki egység. Abban minden lapunknak nyilatkozó politikus egyetértett: Hunvald 6-8 százaléka nagyon hiányozhat majd Niedermüllernek. Moldován László – forrásaink szerint – abban különbözik Hunvaldtól, hogy csak olyan szavazatokat gyűjthet be, amelyek nem az ellenzéki együttműködésre mennének. Mindenesetre azt többen említették, hogy „Moldován eddig mindent elbukott.” Szerintük ugyanis, ha 2014-ben együttműködik a többi ellenzéki párttal, akkor 12 erzsébetvárosi körzetből 10 körzetet nyernek. (Moldován indult, és csak öt ellenzéki körzet lett.) Moldován László lapunknak úgy vélte, ő az ellenzéki jelölt és Niedermüller Péter indult el ellene, nem pedig fordítva. A politikus szerint tévedés, hogy rajta múlna az ellenzéki győzelem, ugyanis az ő választói el sem mennének a voksolásra, ha nem lenne rajta a szavazólapon. – Esküszöm, hogy sokáig úgy voltam vele, nem indulok el, mert tudtam: rám akarják tolni Niedermüller sikertelenségét – fogalmazott. Moldován hangsúlyozta azt is, ha valaki nem húzza le, akkor rajta lesz a szavazólapon. – Nem azért indultam el, hogy visszalépjek – mondta. Moldován egyébként tegnap feljelentést tett a rendőrségen „a több szempontból gyanús” erzsébetvárosi parkolás miatt. Kerestük Hunvald Györgyöt is, de cikkünk megjelenéséig nem reagált üzenetünkre, hívásunkra.