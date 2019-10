Fővárosi riválisával sem bírt a Ferencváros

A Ferencváros kilenc góllal veszített a norvég Vipers Kristiansand vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában, szombaton.

A két csapat harmadszor találkozott egymással a BL-ben, s a rivális tudott elmozdulni az 1-1-es "döntetlenről". Eredmény, női BL, csoportkör, 1. forduló, A csoport: Vipers Kristiansand (norvég) - FTC-Rail Cargo Hungaria 31-22 (16-11) Magabiztosan kezdett a Ferencváros, amely 18 percen át hol egy, hol két góllal vezetett. Ekkor azonban megtorpant, 10-9-es hazai vezetésnél pedig zavar támadt a vendégek játékában, a támadások pontatlanná váltak, s a norvég együttes - egyre nagyobbá téve a különbséget - a szünetig 16-11-re elhúzott. Ehhez hozzájárult, hogy az FTC két büntetőt is elhibázott, egyedül a 21. születésnapját éppen szombaton ünneplő Háfra Noémi állta a sarat, aki hétszer is eredményes volt az első harminc percben. A második játékrészben hamar 18-12 lett "oda", s bár ötgólnyira még feljött az FTC, közelebb már nem tudott kerülni. Mi több, a norvégok a félidő derekán már kilenc góllal is vezettek (28-19), a vége pedig 31-22-es hazai siker lett. A Ferencváros legjobbja, Háfra tíz góllal zárt. A címvédő Győri Audi ETO KC vasárnap a svéd IK Sävehof csapatát fogadja, a Ferencváros pedig jövő vasárnap a francia Metz HB együttesét fogadja Érden.