Karácsony: a szolidaritásnak mindenkire ki kell terjednie

A kompromittáló fotókat és videókat közlő blog ismeretlen szerzője további folytatást ígért.

„Kitartunk. Jóban, rosszban” – írta ki a közösségi oldalára Borkai Zsolt, Győr fideszes polgármestere. Bejegyzéséhez piros szíveket, valamint egy családi képet mellékelt, amelyen feleségével és gyerekeivel látható. A fideszes politikus így reagált az Ez az ördög ügyvédje elnevezésű blog állításaira és az oldalon közzétett fotókra. Az ismeretlen szerző több folytatásban, így vasárnap is foglalkozott a botrányos témával: közlése szerint Borkai prostituáltak és kábítószer társaságában egy jachton szórakozott. A „félreérthetetlen pózban” mutatkozó polgármesterről a fotókon kívül videófelvétel is készült, amit egy pornóoldalra feltöltöttek, ennek linkjét közzé is tették a blogon. Pénteken, amikor először jelentek meg kompromittáló fotók a blogon, lapunk is kereste Borkai Zsoltot. A polgármester közleményben reagált: „A személyemmel kapcsolatban megjelent hazugságokat az ellenzéki kampánycirkusz részének tekintem, amellyel a győri ellenzék alkalmatlanságáról akarják elterelni a figyelmet.” Rövid vasárnapi Facebook-bejegyzésében már nincs utalás arra, hogy megkérdőjelezné a blogon publikált felvételek valódiságát. A blog ismeretlen szerzője folytatást ígér, egyúttal javasolja, hogy „azon gondolkodjon el mindenki, miből futja Borkainak ilyen legalább 15 millió forintos bulikra rendszeresen”.