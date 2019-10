Akár 23 fokot is mérhetünk szerdán, de csütörtökre visszaesik a hőmérséklet

Szellemtanyának tűnik annak a jászkiséri cégnek a székhelye, amely Boldog István országgyűlési képviselő körzetében sorra nyerte a TOP-os pályázatokat.

Szédületes gazdasági karrierívet mondhat magáénak egy lepukkant jászkiséri családi házba bejegyzett cég: a Profiter Machine Kft. 2017-es megalakulása után alig két év alatt tizenkét alkalommal nyert TOP-os pályázatokon és csaknem másfél milliárd forintos összberuházást nyert el a homofób kijelentéseiről elhíresült Boldog István fideszes országgyűlési képviselő körzetében.

Hadházy Ákos országgyűlési képviselő „robbantotta a bombát” múlt héten, miszerint a fideszes országgyűlési képviselő két éve összehívta körzete polgármestereit, s elmondta nekik, kivel kell lefolytatni a pályázati, majd a közbeszerzés eljárást, s ki legyen a kivitelező, ha a Területi Operatív Program (TOP) pályázataiból nyerni szeretnének. Hadházy közérdekű adatkérésére kiderült, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség személy megnevezése nélkül nyomozást folytat egy ilyen jellegű ügyben. Lapunk több forrásból úgy tudja, hogy idén márciusban indult az eljárás, amit az ügyészség minősített adatokra hivatkozva titkosított. Többször is tettünk fel kérdéseket a Legfőbb Ügyészségnek, a titkosítás okait firtatva, de erre mindössze annyi volt a válaszuk, hogy az október 4-i válaszunkban foglaltakon túlmenően, amelyben megerősítették a nyomozás tényét, „egyebet nem kívánnak közölni.” Vagyis érdemben továbbra nem cáfolták lapunk értesülését a titkosításról. Elindultunk, hogy megnézzük, honnan indult a cég, amely megalakulása után pár hónappal már zsíros közbeszerzéseket nyert el Szolnok megye déli részén, vagyis Boldog István 4-es számú választókerületben, s azt is megnéztük, Kétpó miben gazdagodott általuk. Szürke téglás épület, roggyant redőnyök, rozsdás kapu: a homlokzati falon papírfecni hirdeti, hogy ez itt a Profiter Machine Kft. székhelye Jászkiséren. - Ritkán vannak itt, néhány fiatalember szokott jönni autóval, papírokat hoznak, mert ott, a hátsó épületben könyvel nekik néha egy helyi asszony – mondja a szomszéd.



Kérdeztük, találkozott-e valaha a kft. ügyvezetőjével, egy jászberényi hölggyel, de csak a fejét ingatta nemlegesen. - A Krizsai Petivel szoktam csak találkozni, az ő nagyapjáé volt a ház, aztán megörökölte.



A Profiter Machine Kft. székhelye Fotó: Népszava

Krizsai Péter nevét többször is említették az általunk megkérdezett térségi polgármesterek, mint Boldog István közeli ismerősét. Az országgyűlési képviselő minden bizonnyal ismeri őt, közösségi oldalán is több alkalommal szerepelnek együtt fotókon, s a híradásokban is látni, amint együtt vágnak át szalagot, vagy együtt csodálnak meg elkészült épületet. A vállalkozó annak a jelenleg már felszámolás alatt lévő Szalay Bau Kft.-nek volt a képviselje, amely több beruházást is elnyert a térségben: Kétpón például 26 millió forintért építették meg azt a történelmi parkot, amelyet ma Árpád fejdelem és a hét vezér faszobra díszít. Ugyanitt most 62 millió forintért a Profiter Machine Kft. fejleszti a Történelmi Magyarország Emlékhelyet. Kerestük ezt a helyszínt, s a helyiek nevetve mondták, menjünk csak arra, amerre nagy fehér jurtasátrakat látunk. Hat, műanyaggal bugyolált jurtasátor virított a tér egyik szegletében, mindjárt a hét vezérek mellett. Az egyikben mozgolódás: villanyt szerelt egy férfi. Egerből jött, azt mondta, nem tudja, ki a megbízója, a Profiter Machine Kft. nevét még csak nem is hallotta. Még messzebbről, a Sümeg melletti Csabrendekről érkezett az a három fős brigád, amelyik ottjártunkkor a szintén TOP-os iskolafelújítás keretében a szennyvíztárolót építette ki épp – a jászkiséri cég nevét ők sem hallották, a közvetlen megbízójuk egy tartálygyártó cég az ország nyugati felében. A Profiter Machine Kft. összesen három beruházást nyert Boldog István országgyűlési képviselő falujában, ahol ő korábban több cikluson át polgármester volt, s ma is itt lakik. Noha a cég a közbeszerzést megnyerte, nyolc alkalmazottjával nemigen tudna magas és mélyépítési munkákat végezni, pláne nem két év alatt tizenkét helyen, hiszen ennyi tendert nyertek el Boldog István választókörzetében. Kétpón is alvállalkozók végezték a munkát, de Keresztes Péter Pál polgármester szerint ebben nincs semmi különös, mert ma Magyarországon nagyon nehéz kivitelezőket találni. Szavai szerint 2010 előtt a létükért küzdöttek a falvak, most meg lépten-nyomon fejlesztenek, ennek kellene örülni, de az ellenzék a kákán is a csomót keresi. A Profiter Machine Kft. amúgy elérhetetlen, kerestük Krizsai Pétert, vele sem jártunk sikerrel. Nevén jelenleg nincs élő cég, de az Opten adatai szerint korábban tagja volt a jelenleg kényszertörlés alatt álló Profiter Hungária Kft-nek, amelynek székhelye szintén a jászkiséri családi ház volt, s ugyanide volt bejelentve két másik, szintén hozzá köthető, de már felszámolás alá került cég is. A Profiter Machine Kft. egyébként a korábban telefonokkal foglalkozó, alig néhány milliós árbevételű székesfehérvári Satel Kft.-ből jogutódlással alakult meg úgy, hogy 2017 májusában egy jászberényi nő, Farkas Tünde lett a tulajdonos, (idén áprilisban pedig már húga, Farkas Andrea nevére került a cég). Amíg a jogelőd vállalkozás 2016-ban még hatmillió forintos forgalom mellett mindössze 945 ezer forintos üzemi eredményt produkált, addig a zömmel TOP-os pályázatokon való sikeres részvétel 2017-ben 167 milliós forgalom mellett 3 és félmilliós, 2018-ban pedig 343 milliós forgalom mellett már 38 millió forintos nyereséget hozott a konyhára.

Hallgatag polgármesterek A TOP-os pályázatok általában 300 millió alatti összegre rúgtak Boldog István körzetében: ebben az esetben a törvény megenged nyílt és meghívásos közbeszerzési eljárást – a települések rendszerint ez utóbbit választották. Feltűnő, hogy sok helyen ugyanaz a két cég szerepel- több alkalommal például ott, ahol a Profiter Machine nyert, a szolnoki székhelyű Akviron Kft. volt a vesztes meghívott pályázó, máshol viszont épp fordítva. Kerestük azokat a polgármestereket, ahol a Profiter Machine Kft. vagy az Akviron Kft. nyerte el a TOP-os pályázatokat. Vagy nem voltak elérhetők, vagy titkárnői ígéret ellenére nem hívtak vissza, de volt akik egyszerűen visszaüzent, hogy csak a választások utáni hétfőn tud bármit is mondani az ügyről, addig el van havazva.