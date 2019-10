Lövöldözés volt a németországi Halléban, többen meghaltak

A román kormány küszöbön álló megbuktatása az uniós biztosi posztok elosztását is igencsak befolyásolja.

Az uniós biztosi portfóliók végleges leosztása többek között attól is függ, kit jelöl a román kormány a jogi bizottság által elkaszált Rovana Plumb helyére. Viorica Dancila miniszterelnök ugyan váltig állítja, hogy új jelölését annak rendje és módja szerint továbbította Brüsszelbe, ahonnan viszont folyamatosan az a visszajelzés, hogy Bukarest döntésére várnak. Dancila szerint a Klaus Johannis államfővel is egyeztetett új román jelölt Dan Nica EP-képviselő. Egyelőre nem érdemes találgatni, mennyiben befolyásolja a portfólió leosztást az, hogy az előző női jelölt helyére Bukarest is férfit küldene, hiszen csütörtökön megbukhat a Dancila-kabinet. A bukaresti parlament ugyanis ekkor szavaz az ellenzék bizalmatlansági indítványáról. A kormánybuktatás valószínűnek tűnik, az új átmeneti kormány felállítása viszont annál kevésbé. Ludovic Orban, az indítványt kezdeményező legnagyobb ellenzéki és egyben a legnépszerűbb román formáció, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke vasárnap azt közölte, 244 támogatója van már a kezdeményezésnek, amelyet 237 aláírással nyújtottak be. A kormánybuktatáshoz minimum 233 voks szükséges. A „hogyan tovább?” mégis kérdéses. Viorica Dancila és kabinetje bukását támogatja a baloldali ellenzéke is – a koalícióból néhány hete kilépett Calin Popescu Tariceanu volt miniszterelnök által vezetett liberális ALDE, illetve a kormányzó szociáldemokratáktól, a PSD-ből kivált és új pártot, a Pro Romaniát létrehozó Victor Ponta ex-kormányfő is – ám ők nem hajlandók a csak nevében liberális Ludovic Orban vezette néppárti PNL-t támogatni a kormányalakításban. Orbanék előrehozott választást szeretnének, amióta a májusi EP-választáson az ország legnagyobb pártja lettek, de ez egyelőre a november végi államfőválasztás miatt lehetetlen, utána meg hovatovább értelmetlen, hiszen jövő ősszel rendes voksolásra is sor kerül. Elméletileg sikerülhet Victor Ponta terve, az, hogy a most már börtönben ülő Liviu Dragnea hatalmi ambíciói miatt széthullott szociáldemokrata egységet újrakovácsolva, a PSD-Pro Románia parlamenti többségre építve új baloldali kormányt alakít egy kívülálló, de ismert személy miniszterelnökké jelölésével. Egy ilyen kormányt minden bizonnyal Tariceanu pártja is támogatna. Mégis, azért csak elméleti lehetőség ez, mert az elnökválasztási versenyt toronymagasan vezető hivatalban lévő államfő, Klaus Johannis már régen meg sem próbálja a független államfőt mímelni, egyáltalán nem biztos, hogy hajlandó újabb baloldali jelöltet kinevezni. Ezt már egyszer eljátszotta mindenféle magyarázat nélkül Sevil Shhaideh jelölésekor közvetlenül a 2016-os decemberi választás után, és jelenleg sem hajlandó kinevezni a koalíció széthullása után megüresedett tárcák élére jelölt minisztereket. Az uniós biztosi pótmeghallgatások október 14-15-én lesznek, az Európai Parlament október 23-án szavazna az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságról, amely november elsején lépne hivatalba. A menetrendet a bukaresti káosz felülírhatja.