Nagyon megsértődtek a kínaiak, Peking felmondta a testvérvárosi szerződést Prágával

Nemzetközi sajtószemle 2019. október 10.

Nem kizárt, hogy kokit kap vasárnap az orbáni populizmus, mert az összefogásnak köszönhetően jól szerepelhet az ellenzék főként Budapesten és ez azután lendületet adhat neki a 3 év múlva esedékes országos választásokra. De az is elképzelhető, hogy nem tud bevenni több nagy várost, akkor pedig a jobboldali európai demagógok európai zászlóvivője alighanem ötödszörre is megszerzi a hatalmat. Orbán Viktor példátlan módon összpontosította saját uralmát, vegyíti a nacionalizmust, a kulturális konzervativizmust és az erős központi irányítást. A vele szemben álló erők a jelek szerint főleg a fiatalabb, liberálisabb városi lakosság körében törtek előre, mert az kevésbé fogékony a miniszterelnök keményvonalas bevándorlás-ellenességére és euroszkeptikus megnyilatkozásaira. Ha most feljönnek ezek a pártok, akkor pénzhez jutnak és láthatóbbá válnak a politikában, így az eredményt ugródeszkául használhatják 2022-ben. Orbán szinte mindent ural: a 24 nagyvárosból 20 tart a kezében és az övé mind a 19 megyei közgyűlés. Szövetségeseié az ország legnagyobb propaganda hálózata, valamint az állami média. 2010 óta a politikus fokozatosan megfosztotta autonómiájától a fővárost és csökkentette a polgármester jogkörét. Az ellenzék Isztanbul példájából merít reményt, hiszen ott sikerült útját állni az autokrata Erdogan jelöltjének. Mindent egybevéve azonban a Fidesz aligha veszítheti el az egész országra kiterjedő erőpróbát. Különösen vidéken nagy a befolyása és a gazdasági eredmények a legyőzhetetlenség látszatát kölcsönzik a kormányfőnek. Ebből a hatalomból csípnének le egy szeletet az ellenzékiek, sikerük esetén. De az igazi küzdelem akkor is csak három év múlva lesz.