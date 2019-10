Szórakozás a filmgyárban

A látogatóközpont, népszerűbb nevén a Korda Filmpark 2011 júliusában nyitotta meg a kapuit.

A mozi csak a rajongás első lépése. Az igazi filmőrültek sokszor „mindent” megadnának azért, hogy beleshessenek a kulisszák mögé. Ha ilyen vágyaink vannak, akkor két lehetséges megoldás áll előttünk: elmegyünk egy úgynevezett témaparkba, ahol egyes híres filmek jeleneteit élhetjük át első kézből (ilyen, amikor a hollywoodi Universal Studios túrán elkezd felénk futni Norman Bates egy késsel a kezében), illetve a második, hogy ténylegesen betekintünk egy filmgyár szakmai működésébe, ne adj isten kipróbálnánk magunkat. Ha az előbbire vágyunk, akkor rossz hír, hogy ezért minimum a párizsi Disneylandig kell utazni, az örömteli tény viszont az, hogy ha az érdeklődésünk szakmai, akkor Budapesttől csak huszonkilenc kilométert kell megtenni, az etyeki Korda stúdióig. 2007-ben, a stúdió komplexum nyitásakor röviden csak az Etyekwood becenevet kapta, különösen, hogy rögtön egy látványprodukcióval kezdte meg a működést: Guillermo del Toro rendezte Pokolfajzat 2: Az aranyhadsereg című képregényfilm jeleneteit vették fel. Ekkor civileknek még nem volt szabad bejárása. A látogatóközpont, népszerűbb nevén a Korda Filmpark 2011 júliusában nyitotta meg a kapuit. A Filmpark kialakítása nem volt olcsó. A kiállítóközpont a benne lévő interaktív filmtörténeti kiállítással az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában, csaknem 1,2 milliárd forint összköltséggel valósult meg, az Új Magyarország Fejlesztési Terv pedig 595 millió forinttal támogatta. A hangár méretű műteremcsarnokok és díszletvárosok mellé megépült Korda Filmpark egy kiállítócsarnokkal bővült. A látogató kap még egy kis Korda-emlékkiállítást és a látogatók elvarázslására alkalmas filmipari „csodák palotáját”, kicsivel arrébb pedig mesterséges tóval, partján a 1100 négyzetméteres étteremmel, ahol, nem mellékesen az itt dolgozó stábok is szoktak étkezni. (Nem, sajnos nem lehet velük együtt enni.) A stúdiót és annak égbe törő logóját is adó kapuépítményt amerikaiak tervezték, a filmstúdiók tervezésére szakosodott Bastien and Associates Inc. nevű cég – ennélfogva olyan iparian tekintélyt parancsoló az egész. A stúdió szórakoztató programjaira általában legalább 15 embert kell toborozni. A Filmbuilding program keretében rövid-játékfilm készül, ahol a civilek belekóstolhatnak a forgatások hangulatába, a színészek és a forgató stábtagok munkájába. A program során a résztvevők a kapott forgatókönyv és a rendező utasításai alapján (aki nem egyszer megmutatja, hogy milyen alázat kell például a színész szakmához), a szükséges technikai eszközök, kültéri díszletek segítségével aktív részesei lehetnek saját filmjük elkészítésének, akár stábtagként, akár színészként. Persze, nem muszáj forgatni a Kordában, az utószinkronban is kipróbálhatja magát az ember – ez a park másik kedvelt programja. Itt egy hangmérnök-szinkronrendező kezei közé kerülhet az érdeklődő: a szakember vezetésével A mi kis falunk, illetve az Üvegtifris című alkotásokból választott, többszereplős részletek utószinkronizálásában lehet részt venni. És bohócot csinálni magunkból.