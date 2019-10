Nem tudom, hogyan beszélne, miket mondana Orbán Viktor, ha most lenne a Fidesz kongresszusa, illetve azok az elővágások, amelyek csak utólag nyertek értelmet, miként változnának konkrétummá. Akárhogy is: az elmúlt két hét jelentős változásokat hozott, a Borkai-ügy mindent átrajzolt, még ha a Fidesz prominensei igyekeznek is azt bagatellizálni vagy relativizálni. Orbán a győri polgármester botrányáról nem beszélt, a kongresszusi beszédben viszont feltehetően utalt rá. Utalt rá, amikor Ibizát említette, és amikor kihirdette a fideszesek számára a 11. parancsolatot.

Annak a kongresszusi beszédnek maradt számomra még egy rejtélyes része, amely így hangzott: "Summa summárum, a Fidesz rendezett, sőt a politika világában szokatlanul rendezett állapotban van. Világos program mentén tesszük a dolgunkat. (…) A helyzet úgy áll, hogy most viszonylag csekély kockázattal találhattunk volna új gazdát a kisködmönnek. Ha akartuk volna, most válthattunk és újíthattunk volna. Jó okom volt arra, hogy ne álljak elő ilyen javaslattal. Tudjátok, a mi közösségünkben, a Fideszben az az ökölszabály, hogy ha valaki nagyon akar egy pozíciót, ha láthatóan eszi érte a fene, akkor azt semmiképpen nem kaphatja meg. Nem kaphatja meg, mert a pozíció utáni sóvárgás vége csak a bukás lehet, politikai, szakmai és leginkább emberi, erkölcsi bukás. (…) Ami eddig történt sem volt éppen kismiska, de az igazán nagy dolgok most következnek, és ebből semmiképpen sem szeretnék kimaradni."

Mi tagadás, próbáltam megfejteni a kisködmön hasonlatot, de nem jutottam megbízható megfejtésig. Móra Kincskereső kisködmöne sehogy sem illik ide, az ugyanis rosszul viselte a hazudozást, azonnal szűknek bizonyult; Orbán aligha utalhatott egy ilyen tulajdonságokkal bíró viseletre. Szóval a kisködmön itt a vezér ruhája lehet, amit valaki vagy valakik el akartak venni tőle. Valaki vagy valakik a hatalomra törtek, fel akarták rúgni az „ökölszabályt”.

De vajon tényleg csak a pozíciószerzés megakadályozása-e a párton belüli ökölszabály? Nem tartoznak-e ebbe a körbe a vagyonszerzés eltitkolt formái is? Néhány hete írtam e hasábokon: a Fidesz már olyan nagyra nőtt, hogy Orbán egyre nehezebben uralja a belső háborúkat, az őt megkerülő kisebb-nagyobb lopásokat, már csak azért is, mert hovatovább a fideszesek már csak egymás kárára tudnak növekedni. A Borkai-skandalum szálai – nem a szexuális tartalomra utalok – láthatóan egyre magasabb szintre vezetnek, egyes publikációk szerint már a miniszterelnök környezetéig.

Bármennyire az ellenkezőjét állítja is Gulyás Gergely, a magyar Ibiza-botrány, ahogy a Die Presse aposztrofálta, ismert volt már hetekkel ezelőtt is a kormány néhány tagja előtt. Hogy tettek-e lépéseket annak érdekében, hogy a képek ne kerüljenek a nyilvánosság elé, nem tudhatjuk, csak feltételezhetjük. Mint ahogy azt is, hogy egy ilyen eset normális országokban, megúszhatatlan. És nem csak Borkai számára.

Nálunk azonban nem ez a kérdés. Csakis az, hogy ki akarta elvenni, hogyan és miért azt a kisködmönt?