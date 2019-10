Sírva repkednek ki a gyerekek a kampányhajrában átadott sashalmi óriáscsúszdákból

398 millió forintot adott rá a kormány a fideszes önkormányzatnak, erre volt elég.

Büszkén állt ki péntek délután a budapesti Sashalom fideszes polgármestere, Kovács Péter, hogy két nappal a választás előtt - amin jelöltként maga is elindul - megköszönje a kormánynak a 398 millió forintból épült játszóteret, amit átadhat. Az MTI tudósításából kiderül, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is tiszteletétt tette az átadáson: alig burkoltan beszélt arról, hogy jól csak kormánypárti önkormányzattal működik együtt a kormány.



Úgy tűnik, a csúszdapark is bekerülhet a beázó rendelők, félkész utak és életveszélyes munkagödrökkel teli játszóterek közé, amiket bár az emberek iránti elkötelezettségüket kívánják bizonyítani az önkormányzati választás előtti napokban a kormánypárti politikusok, inkább ennek az ellenkezőjére utalnak. Ezekről többször is írt már a Népszava, például itt és itt is.