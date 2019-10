Pikóék is lezárták a kampányt – Új lapot nyitnának Józsefváros történetében

Karácsony Gergely pedig arról beszélt: ez az új típusú, mozgalmi alapokra helyezett politika már mindenképpen diadalmaskodott.

– Amit Pikó András VIII. kerületi polgármester-jelölt és csapata csinált – az eredménytől teljesen függetlenül – már megváltoztatta a politikát. Mert bejöttek a civilek, akik igazi civilek, nem ál-civilek, hogy a politika közelebb kerüljön az emberekhez, és ne a pártokról és a hatalomról szóljon, hanem az emberekről és az emberek szolgálatáról – mondta Karácsony Gergely szombat este, Pikóék kampányzáró rendezvényén. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt hozzátette: ez az új típusú, mozgalmi alapokra helyezett politika már mindenképpen diadalmaskodott, megváltoztatta Józsefvárost, Budapestet és az országot. Majd arról beszélt: a rendszerváltás óta nem volt olyan, hogy egy bármilyen párt kampányközpontjában házkutatást tartson a rendőrség, egy „nyilvánvalóan kamu indokkal”, egy néhány nappal később már általuk is cáfolt indokkal. „Pikó András vezetésével mi a VIII. kerületieket fogjuk ráküldeni a fideszes helytartókra, az ő szavazataikkal fogjuk elűzni őket ebből a kerületből” – jelentette ki.

„Holnapról hogyha ti is úgy akarjátok, akkor új lapot nyitunk Józsefváros történetében. Visszavesszük a kerületet, visszavesszük az emberségnek, a tisztességnek és a lakóinak” – mondta Pikó András. „Nagyon gazdagok vagyunk, mert nekünk ugyan nincsen jachtunk, nem járunk el kokainos orgiákra, de van valamink, ami ugyanannyit ér, vagy még többet is holnap – a szavazatunk. Ami véget vet a jachtosok, a magánrepülősök, a milliárdos gázszerelők ámokfutásának” – fogalmazott. Az eseményen Donáth Anna, Darvasi László, Bolba Márta és Parti Nagy Lajos is felszólalt.