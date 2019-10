„Már lekapcsolták a villanyt” – A fideszesek nem, a tüntetők bementek a Városházára

Sem a főpolgármester, sem a kormánypárti képviselők nem mentek el a Tarlós István által este 9-re összehívott rendkívüli ülésre.

Tarlós István főpolgármester szombat este 9 órára hívta össze a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését, melyet Karácsony Gergelyék kezdeményezésére a fővárosi patkányirtással kapcsolatos ellenzéki javaslatok megtárgyalására tartottak volna meg.kiderül: az ülés határozatképtelenség miatt meg sem nyitott, sem a főpolgármester, sem a fideszes képviselők nem mentek el rá. A portál összefoglalója szerint a megjelentek azt kérték az ülést vezető Bagdy Gábor főpolgármester-helyettestől, hogy egyesével olvassa fel a közgyűlés tagjainak nevét. Ezt Bagdy megpróbálta megúszni, és azt magyarázta, hogy a kivetítőkön jól látszik, ki jött el, de végül – a szabályzat értelmében – kénytelen volt megtenni, a teremben tartózkodók pedig egyenként megtapsolták jelenlévőket. A Városháza előtt búcsúbulit is tartottak Tarlós Istvánnak, az eseményt a Szabad Budapest Fórum hirdette meg. Gulyás Márton és Karácsony Gergely is felszólalt, utóbbi meginvitálta az ülésterembe a résztvevőket. Karácsony Gergely rögtönzött sajtótájékoztatóján elmondta: méltatlannak tartotta, hogy Tarlós szombaton késő estére hívta össze az ülést, de rájött, hogy nagyon is méltó befejezése ez az elmúlt kilenc év budapesti politikájának. „Méltó Tarlós István távozásához. Lehet látni: már lekapcsolták a villanyt. Az utolsó, aki kimegy, lekapcsolja a villanyt azért, hogy végre átadja a fővárost a budapestieknek” – jelentette ki. „Az elmúlt kilenc év arról szólt, hogy Tarlós István elmondta mindenkinek, miért nem tudta megakadályozni a kórházak államosítását, az iskolák államosítását, azt, hogy elvigyék a Városligetet, a HÉV-eket, Budapest jövőjét. És nézzék meg, kik azok, itt vannak: azok a politikusok, akik változást akarnak, és maguk a budapestiek, akik eljöttek, hogy elsőként a Városházát foglalják vissza, holnap a szavazatukkal pedig a várost is” – tette hozzá. Gy. Németh Erzsébet, a DK fővárosi képviselője kijelentette, Tarlós István főpolgármester vasárnap „menni fog”, Budapest vezetője Karácsony Gergely lesz, a 23 kerületet pedig az ellenzék közös jelöltjei irányítják majd. Horváth Csaba, az MSZP képviselője pedig azt mondta, a fideszes képviselők távolmaradása szimbolizálja, a választók kikre számíthatnak és kikre nem.