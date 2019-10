Mise, belga sör, választás - a Várnegyedben észre se lehet venni a voksolókat a turisták között

Pedig sokan szavaztak már délutánig, de kevesen laknak a kerületben és nem nagyon van nyoma a felfokozott kampánynak.

Budapest I. kerületében, a Várnegyedben vasárnap délelőtt és kora délután is leginkább csak a villanyoszlopokra felerősített választási plakátok emlékeztettek arra, hogy október 13-án polgármester- és önkormányzati képviselőjelöltek átnedvesedett várják, milyen színekben érik be estére az elmúlt hetek botrányokkal terhelt kampányidőszakának gyümölcse. Talán a mostani volt az idei ősz utolsó kellemes, napsütötte hétvégéje, az utcákat leginkább a turisták dominálták. A kerület hármas számú szavazókörénél, a Budavári Művelődési Háznál legalább negyed óra telik el, mire valaki – egy fiatal anyuka a kislányával – belép az ajtón. Voksolás után nem akart nyilatkozni, és egyébként is siet. Néhány perc elteltével egy túrahátizsákos lány érkezik, ő már közlékenyebbnek bizonyult. Szavazás után vonattal utazik Komáromba, ahonnan barátaival Szlovákiába, a Kis-Fátrába mennek kirándulni. De – mint fogalmazott – kötelességének érezte, hogy mielőtt elutazik, leadja a voksát; mégpedig az ellenzéki összefogás jelöltjeire. – Nincs különösebb bajom a mostani polgármesterrel, de magától a Fidesztől undorodom – mondta. A Várkerület polgármestere a fideszes Nagy Gábor Tamás, aki 1998 óta ötödik ciklusát töltötte a kerület élén. Kihívója az ellenzéki összefogás színeiben V. Naszály Márta. Bár a képviselőtestület nagyját is kormánypárti képviselők adták eddig, egy szeptemberi felmérés alig két százalékos különbséget mért a két polgármesterjelölt mostani támogatottsága között.

Útban a következő szavazóhelyiség felé, a Bem rakparton egy nagyobb csoportosulás tűnik fel. Kiderült: egy külföldi turistacsapat állt meg pihenni egy helyi kocsma előtt, ahol 130 féle belga sört kínálnak. Az utca túloldalán egy friss házaspár fotózkodott a Lánchíddal a háttérben; továbbra sem érezni, hogy a tavaly áprilisihoz hasonló „rendszerváltó” hangulat uralkodna a kerületben. A Batthyány Lajos Általános Iskola előtt is várjuk a szavazókat, de csak a portás jön ki egy cigarettára. – Hát, nincsenek bent megfeszülve, de azért jönnek az emberek. Vagy százan, százötvenen biztosan voltak már – mondja. Egy középidős és egy fiatalabb férfi lép be az iskola kapuján, távozásukkor megszólítjuk őket. Azt nem akarják elárulni, kit támogatnak, de talán nem nehéz kitalálni abból, hogy szerintük minden rendben van a kerületben. A Fő utcán sétálva, a közeli Szent Ferenc sebei-templomból a vasárnapi mise hangjai szűrődnek ki. Végéhez közelít az istentisztelet; megvárjuk, hátha szóba áll velünk egy-két istenfélő állampolgár.



Nagy Gábor Tamás Fotó: Nagy Gábor Tamás Facebook oldala

Először egy idős, jól öltözött házaspár lép ki a kapun, és meglepően közlékenynek bizonyultak. Már a mise előtt elmentek szavazni, Nagy Gábor Tamásra és csapatára húzták az ikszet. – Mit szólnak a győri fideszes polgármester, Borkai Zsolt szexbotrányához? – kérdeztük. – Ha tényleg úgy történt, akkor gyalázat – válaszolta az asszony. Bár magukat a felvételeket sem ő, sem a férje nem látta, mindketten elfogadhatatlannak tartják, hogy egy magát kereszténynek valló ember „ilyen dolgokat” műveljen. Szerintük mindez árthat a Fidesznek, de kitartanak amellett, hogy ez csak egy elszigetelt eset, „a fideszesek többsége biztos, hogy nem ilyen”. – A mi polgármesterünktől nincs félnivalónk, az egy tisztességes ember – tette hozzá a néni. Rákérdeztünk arra is, tudnak-e mondani valamit a harmadik polgármesterjelöltről, az utolsó pillanatban bejelentkezett, függetlenként induló Jakab-Novák Eszterről, akiről korábban a 168 Óra derítette ki, hogy egy kis egyesület, a fiatal műugrókat képző LUNDA Szabadidő Sportegyesület elnöke. Nem nagy meglepetésünkre nem tudtak. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint az I. kerületben 21,5 ezer a választópolgárok száma, akik összesen húsz szavazókörben voksolhatnak. Ezt nem kedvesen meg is tették: délután három a kerületiek több mint negyven százaléka már szavazott, ez jóval magasabb az országos, de még a budapesti átlagnál is.