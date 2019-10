Karácsony Gergely vezet, az NVI oldala megint összeomlott - az események percről percre

Magas, de nem rekordot jelentő részvétellel zárult az önkormányzati választás. Az előzetes becslések szerint országosan nem, de Budapesten meglehet az 50 százalékos részvétel. Számolják a szavazatokat.

Délután ötkor országosan 42,69 százalék volt a választói részvétel.

Budapesten ötig többen szavaztak, mint öt éve egész nap.

A Jobbik szerint a Fidesz csalások százait követi el a választáson.

A pártok, jelölő szervezetek délután négyig őrizhették a választók adatait.

21:16 Működik az ellenzéki alternatív számlálási rendszere

Működött az ellenzék alternatív szavazatszámlálója – mondta a Népszavának Hajnal Miklós, a Momentum kampányfőnöke, aki rögtön hozzá is tette, hogy az eredményekre azért még várni kell. A szavazatszámláló-bizottsági tagok jelentik a számokat, a kerületi kampányfőnökök ezt összegyűjtik és továbbítják az alternatív szavazatszámláló testületnek. Pesten néhány kerületben alacsonyabb volt a részvétel növekedése, például a VI. kerületben, ahol az egyik legesélyesebb momentumos polgármester-jelölt, Soproni Tamás indult mindössze négy százalékponttal mentek el többen szavazni, mint az előző önkormányzati választásokon. De ez az arány Újpesten hat százalékpont, a nyolcadik kerületben 7,5, és a XXII. kerületben pedig körülbelül kilenc százalékpont volt. Fekete-Győr András pártelnök szerint mindennek egyelőre nem tudják az okát, mert az aktivistáik ezeken a helyeken is teljes erőbedobással mozgósítottak. Este kilencre már csaknem megtelt az eredményváró, a párt vezetői közül Fekete-Győr András, Cseh Katalin is megérkezett. Nagy Blanka a kiskunfélegyházi képviselőjelölt is itt van.

21:10 Úgy tűnik, Pécs ellenzéki lesz

62,86 százalékos feldolgozottságnál Péterffy Attila, az ellenzéki pártok jelöltje 53,46 százalékon áll, a Fidesz által indított Vári Attila 41,07, az LMP-s Dr. Kóbor József 3,49 százalékon áll.

21:07 Márki-Zay nagyon vezet

Hódmezővásárhelyen 60 százalék felett volt a részvétel, és nagyon úgy tűnik, hogy a sok választó Márki-Zay Péter megerősítése céljából ment el voksolni. 80 százalékos feldolgozottságnál ugyanis a jelenlegi polgármester 57,74 százalékon áll, a függetlenként, de a Fidesz támogatásával indult Dr. Grezsa István 42,26 százalékon áll.

20:50 Karácsony eléggé vezet Tarlós előtt

Az NVI honlapjáról néha sikerül előcsalogatni némi adatot, Eszerint 23,9 százalékos feldolgozottságnál Karácsony Gergely 49,47, Tarlós István 45,39 százalékon áll. Puzsér Róbert 4 százalék alatt maradt.

20:30 Összeomlott a valasztas.hu

A 2018-as parlamenti választáshoz hasonlóan most is összeomlott az NVI oldala, a valasztas.hu. Az önkormányzati választás eredményei iránt érdeklődőket csak egy "Átmeneti túlterhelés miatt kérését nem tudjuk kiszolgálni! Köszönjük megértését és türelmét!" felirat fogadja. Ha néha mégis bejön az oldal, semmilyen információhoz nem lehet jutni.

20:03 Kósa Lajos szövetséget ajánl mindenkinek

Urnazárás után fél órával tartott sajtótájékoztatót a Fidesz kampányfőnöke, Kósa Lajos, aki először minden szavazónak megköszönte a részvételt, majd kijelentette: jelölteik mindenkivel szövetséget akarnak kötni, azokkal is, akik az ellenzékre szavaztak. Mint mondta, országosan összesen több mint 1130 polgármesterjelölt indult el a Fidesz támogatásával, míg ellenzéki oldalon csak 286. Arra az újságírói kérdésre, mire következtet a rekord részvételi adatokból, elmésen annyit válaszolt: arra, hogy sokan mentek el szavazni. Szóba került a korrupciós és szexbotrányba keveredett győri polgármester, Borkai Zsolt ügye is, de Kósa ezzel kapcsolatban is csak Orbánt ismételte: előbb a győriek véleményét szeretnék megismerni, majd utána közlik a sajátjukat. Kósa fél tíz, tíz óra felé ígérte a következő tájékoztatót, amin feltehetőleg a miniszterelnök is részt vesz majd.

20:01 A momentumosok bizakodóak

Urnazárás után a momentumosok bíztak abban, hogy a magas részvételi arány az ellenzéki jelölteket, közöttük Budapesten a négy polgármester-aspiránsukat is segítették. A IV., a VI., a VIII. és a XII. kerületben indult az ellenzéki összefogás keretében polgármesterjelöltjük. Ezen felül Gödön, Bicskén, Tatán és Baján is számítanak arra, hogy polgármestert adhatnak a következő 5 évre. A Népszavának Donáth Anna a párt Európa parlamenti képviselője azt mondta: az elképesztő részvételi arány miatt is nagyon optimisták, és az EP-kampányhoz hasonlóan az aktivistáik ezúttal is elképesztő munkát végeztek. Hozzátette: az lenne a legszebb, ha valamennyi esélyes jelöltjük nyerne, mert az egyben azt is jelentené, hogy Karácsony Gergely is nyert. A Momentum eredményvárójába nyolckor még közel sincs telt ház, lassan érkeznek a szimpatizánsok. A párt vezetői közül Donáth Anna, Fekete-Győr András, a párt elnöke érkezett meg.

19:50 Alsószentmártonban még voksolnak

Este hét órakor az országban befejeződött a szavazás, a Baranya megyei Alsószentmártonban azonban még legalább két órán át szavaznak - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke vasárnap kora este. Azt mondta, nem tudják, mi a csúszás oka, de ettől függetlenül a többi településről, fővárosi kerületekből közzé lehet tenni az eredményeket.



19:43 Kunhalmi Ágnes szerint Budapest meglesz

Ennek a csapatnak együtt kell maradnia – utalt a szocialista Kunhalmi Ágnes az ellenzéki együttműködésre. Lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy tíz év óta először ment fel a a versenypályára az ellenzék, „valódi ellenfelei lettünk az állampárti Fidesznek”. A főváros „pici különbséggel, de meglesz” – mondta Kunhalmi Ágnes. Átütő eredményt egyébiránt egy ilyen jellegű választáson nem lehet elérni. Karácsony Gergely – folytatta az MSZP-s politikus – már a Borkai-féle ügy kirobbanása előtt sokat ledolgozott a Tarlós Istvánnal szemben meglévő hátrányából, aztán pedig „Gergő jól hajrázott”.

19:31 Orbán nem jön ki a Bálnából

Orbán Viktor a korábbi választásoktól eltérőn nem külső helyszínen, hanem bent, a Bálna emeletén mondja el az eredményeket értékelő beszédét - írja az Index . Ez amiatt érdekes, mert ezek szerint a pártelnök-miniszterelnök nem fog olyan beszédet tartani, ahol nagyobb tömeg ünnepelheti, csak a Fidesz eredményvárójára hivatalos emberek lesznek jelen.

19:28 Videónk az ellenzéki eredményváróból:

19:19 Urnazárás előtt fél órával 47 százalékos a részvétel

18.30-ig a szavazásra jogosultak 47,2 százaléka (3 787 857 szavazó) járult az urnákhoz az országban. Budapesten ennél magasabb 49,19 százalékos a részvétel. ez 672 881 választópolgárt jelent.



19:00 Mindenhol véget ért a szavazás, kezdődik a számlálás

19 órakor véget ért a szavazás, mindenhol lezárták az urnákat. A szavazás befejezését követően a szavazatszámláló bizottságok hozzálátnak a voksok összeszámlálásához. A bizottságoknak először több adminisztratív feladatot el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát. Csak ezek után bonthatják fel az urnákat. A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat minden esetben legalább kétszer számlálja meg.