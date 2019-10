Kormányszóvivő: Borkai marad Győr polgármestere, de „párbeli státusza” változik

Hollik István a Hír TV-ben mondta el, mi lesz a győri polgármester sorsa. Eközben kiderült: Borkaival egyidőben járhatott Budapesten egy hozzá köthető magángép.

Ahogy azt sejteni lehetett, és ahogy azt a „jól értesült” Magyar Nemzet is megírta, Borkai Zsolt holnap egy győri sajtótájékoztatón jelenti be, hogy ugyan marad a város polgármestere, de kilép a Fideszből. Hollik István kormányszóvivő ezt a Hír TV-ben mondta el: „Orbán Viktor miniszterelnöknek volt egy nagyon komoly ígérete a választás napján, azt mondta, vasárnap elmondják a véleményüket a győriek Borkai Zsoltról, aztán pedig ő is. A külföldön tartózkodó kormányfő megkérte Kövér László választmányi elnököt, valamint Kubatov Gábort, a Fidesz alelnökét, illetve Kósa Lajos Fidesz-alelnököt, hogy üljenek le Borkai Zsolttal. Ez a találkozó ma megtörtént és a találkozó eredményéről Borkai Zsolt holnap sajtótájékoztató keretében be fog számolni.” A kormányszóvivő hozzátette: „A Magyar Nemzet jól értesült arról, hogy mi fog történni, vagyis Borkai várhatóan marad Győr polgármestere, viszont a személyével kapcsolatos döntés a pártbeli státuszát érinti.” Hollik egyébként arról is beszélt, hogy a mostani választások után nem az a kérdés, hogy a kormány hajlandó-e együttműködni Karácsony Gergellyel, vagy más baloldali vezetésű városokkal, hanem az, hogy ők hajlandók-e együttműködni a magyar kormányzattal és a Fidesz-KDNP-vel.