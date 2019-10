332,15 forinton az euró

Tanácsokat is adnak a magyar kormánynak

Az egész világgazdaság növekedése lassul jövőre az Nemzetközi Valutaalap (IMF) most kiadott gazdasági előrejelzése szerint, s ez alól magyar gazdaság sem lesz kivétel: jövőre 3,3, 2024-re pedig már csak 2,2 százalékos bővülésre számíthatunk. A szervezet országértékelése szerint a hazai gazdaság elmúlt években mutatott növekedési eredménye miatt is elkerülhetetlen a lassulás. Javítana a helyzeten, ha a kormány és az MNB versenyképességi programjait végrehajtanák - tették hozzá. Az IMF szerint a versenyképesség fenntartása érdekében szükség lenne a kkv-kat sújtó bürokrácia csökkentésre, a nők munkaerőpiaci részvételének támogatásra, az oktatás a szakképzés reformjára, a közmunka csökkentésre. Az IMF ajánlásai között szerepel az államháztartási hiány csökkentése, mert ennek leszorítás nélkül gazdasági visszaesés idején a költségvetés nem tud majd pótlólagos keresletet gerjeszteni. Az IMF szerint a GDP egy százalékára, mintegy 330 milliárd forintra kellene mérsékelni a deficitet, idén kormány ennek közel dupláját 1,8 százalékos hiányt tervez. A javaslatok között szerepel a közigazgatási (bér)kiadások csökkentése, valamint a közlekedési- és rezsitámogatások mérséklése is, míg bevételi oldalon a nagyszámú adókedvezmények csökkentését ajánlja a Valutaalap a magyar kormánynak. A magyar, különösen a budapesti ingatlanárak emelkedése az IMF elemzőinek figyelmét is felkeltette, a stáb szerint az áremelkedést fékezné, ha felülvizsgálnák házvásárlásokra adott különféle adókedvezményeket, elhárítanák az építőipar növekedésének akadályait, illetve tudatosabb várostervezéssel növelnék a lakáskínálatot. A Valutalap szerint a magyar gazdaság az idén még 4,6 százalékkal nő, ám 2020-ra már csak 3,3 százalékos növekedést jósolnak, ami meghaladja az európai feltörekvő piacokra adott átlagos 2,5 százalékos fejlődési ütemét, ám 2024-re viszont már csak 2,2 százalékos növekedést jósolnak a magyar gazdaságnak. Az árak emelkedése viszont nem lassul, mind idén, mind jövőre is 3,4-3,4 százalékos inflációt várnak – sőt 2024-re is három százalékot írnak. A munkanélküliség érdemben már nem tud csökkenni a magyar gazdaságban , hisz nincs hova, az ez évre jósolt 3,5 százalékos és a jövő évi 3,4 százalékos munkanélküliségi index egy piacgazdaságban a teljes foglalkoztatottságot takarja.