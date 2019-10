Merkel: Aki figyelmen kívül hagyja a demokratikus normákat, nem várhatja el, hogy nyakló nélkül hasznot húzhasson Európából

Lényegében elérte célját Erdogan, sikerült egy több mint 30 kilométer mély sávot elfoglalnia a török-szír határon, ahonnan 5 napja van kivonulni a kurdoknak.

Az Egyesült Államok és Törökország Észak-Szíriára vonatkozó tűzszüneti megállapodást kötött - jelentette be Mike Pence amerikai alelnök csütörtökön Ankarában, miután Recep Tayyip Erdogan török államfővel egyeztetett. Azt írja az MTI, Pence szerint



Törökország beleegyezett egy 5 napos tűzszünetbe, hogy lehetővé tegye a szíriai kurd csapatok visszavonását a szíriai-török határról.



A fegyvernyugvásért cserébe - amit Ankara nem kíván tűzszünetnek hívni, minthogy terroristának bélyegzi ellenfeleit - Pence szerint Washington nem vezet be újabb szankciókat Törökországgal szemben, írja a Reuters . Ha a török hadműveletek véget érnek, Donald Trump amerikai elnök döntésének értelmében a jelenlegieket is visszavonják.

Az egész offenzívát lehetővé tevő Donald Trump amerikai elnök blogján úgy üdvözölte a bejelentést: "Köszönöm, Erdogan! Életek millióit sikerült megmenteni!". Erdogan a nap folyamán a Pence vezette amerikai küldöttséggel tárgyalt. Trump abban a reményben küldte Ankarába az amerikai alelnököt, hogy sikerül tűzszünetet kieszközölnie a török és kurd erők között Északkelet-Szíriában.



Mindezzel gyakorlatilag el is érte célját Erdogan, foglalja össze a történteket a Reuters : a török-szír határ mentén sikerült egy több mint 30 kilométer mélységű sávot ellenőrzése alá vonnia. Onnan a kurdok kivonulnak, és azt - mint az az amerikai-török nyilatkozatból kiderül - elsősorban a török hadsereg felügyel majd. A kurdoknak át kellene adnia nehézfegyvereiket is, állásaikat pedig megsemmisítik. Egy névtelenséget kérő török tisztségviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott,

a találkozón Ankara "pontosan azt érte el, amit akart".



A nyolcadik napja tartó "Béke Forrása" nevű offenzíva humanitárius krízishez vezetett, mint arról az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja tájékoztat: csütörtökre több mint 300 ezer ember kényszerült elmenekülni a régióból és 72 civil vesztette életét - köztük 21 gyerek, valamint 3 ember, akit az Ankarához hű paramilitáris fegyveres csoportok egész egyszerűen kivégeztek . A megtámadott Szíriai Demokratikus Erők (SDF) katonai vesztesége 224 személy, a török oldalon harcoló Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) milícia vesztesége 183, a török hadseregé pedig 9.

A kurdok korábban azt is bejelentették, hogy kénytelenek voltak feladni harcukat az Iszlám Állam terroristái ellen. A már elfogott terroristák közül legalább ezren meg is tudtak szökni a török offenzívának köszönhetően. Erdogan támadása megindulásakor a Washington által cserben hagyott korábbi nyugati szövetséges SDF kénytelen volt Bassár el-Aszad rezsimjéhez közeledni. Aszad hadserege szerdán indult el átvenni a határ védelmét az SDF-től. Ankara lépését korábban az Arab Liga is elítélte, minthogy az sérti egy arab ország területi egységét, de még Irán is békítőként kísérelt meg fellépni.