Felhős, de meleg lesz a hétvége első napja

A leköszönő polgármester házához indultak a rakománnyal. Eközben merevlemezek tűntek el a dunaújvárosi városházából, Jászberényben pedig az iratmegsemmisítőket járatják csúcsra.

A folytatásban megérkezik a teherautó Nagy háza elé, abból kiszáll valaki és kisétál a képből, majd - Gelencsér szerint egy telefonbeszélgetést követően - visszatér, és a jármű hosszú és kínos tolatásba kezd a keskeny utcában, mielőtt eltűnik. A képviselő ezután azt is elmondja, hogy korábban egy szürke kisbuszt is látott távozni a városházától, amivel "szintén iratokat vittek".



Nagy Gábor Tamás is nyilatkozott a portálnak, aki szintén azt állította, hogy a dobozokban a hivatali ideje alatt az irodájában felhalmozott könyveket vitette el. A késő esti időpontot azzal magyarázta, hogy nem akarta napközben feltartani a hivatal munkáját. Kérdés nélkül is leszögezte: "nem iratokat vittünk el". Szerinte az I. kerületi egy jól működő önkormányzat, ahol nincsenek nem iktatott iratok, így értelme sem lenne elvinni onnan bármilyen dokumentumot.



Szerinte azért indultak oda, hogy nála pakolják le a könyveket, de ott kiderült, hogy a kevés hely miatt erre csak nagyon nehézkesen lenne mód, ezért a gyors telefonos egyeztetés során úgy döntöttek, külső raktárba viszik a szállítmányt. Megtudva, hogy már a fuvaros is nyilatkozott, Nagy arra volt kíváncsi, az ugyanazt mondta-e, mint ő. Megerősítette azt is, hogy a teherautóból, a szürke kisbuszból és az ő fehér Nissan Leaf szolgálati autójából álló konvoj hagyta el a Várat.



Eltűnt merevlemezek, több zsáknyi ledarált irat

Hasonló jelenség játszódott le Dunaújvárosban és Jászberényben, írja a Magyar Hang. A Rajta Újváros dunaújvárosi egyesület szerint több merevlemezt is eltávolítottak a városháza számítógépeiből csütörtökön, ezt a megválasztott polgármester, Pintér Tamás is megerősítette az az Alfahírnek. Az egyesület a jegyzőt jelenleg helyettesítő aljegyzőhöz fordult, aki azonnal megtette a feljelentést az ügyben lopás, személyes, illetve közérdekű adattal való visszaélés miatt.

Budai Lóránt, Jászberény frissen megválasztott ellenzéki polgármestere szintén a Facebook-oldalán adta közre, hogy miután lezárult a szavazatok újraszámolása a szolnoki megyeházán, megindult az iratok megsemmisítése. Több zsák iratmegsemmisítővel olvashatatlanná tett papír képével illusztrálta ezt.

Pázmándon a lap forrásai szerint a polgármesteri hivatal épülete környékén a héten többször is feltűnt egy korábban nem látott kisbusz. Ott a független, de fideszes kötődésűnek tartott Reichenbach Mónika polgármestert újraválasztották, de kisebbségbe kerültek támogatói a testületben. A Magyar Hang szerint a helyi választási bizottság meg is semmisítette az eredményt.