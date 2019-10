A helyi önkormányzati választással lezárult egy korszak, véget ért a Fidesz hegemóniájának időszaka, megdőlt a Fidesz legyőzhetetlenségének mítosza. Működött a stratégia, aminek köszönhetően megtörtük a Fidesz egyeduralmát a fővárosban, a megyei jogú városok többségében és számos településen. Az ellenzéki szövetség sikere lélektani győzelem, az MSZP részleges megerősödése pedig politikai győzelem, amely alapot ad a további építkezéshez és a Fidesz rendszerének lebontásához.

Sokan kételkedtek – még azután is, hogy a rabszolgatörvény ellen tiltakozva létrehoztuk az egységet a Parlamentben és az utcán –, hogy hogyan lesz egy az egy elleni küzdelem az önkormányzati választásokon. Nem volt könnyű, sok kompromisszummal járt mindegyik fél részéről, de sikerült, a választók pedig a szavazataikkal díjazták az erőfeszítéseinket. Büszkén mondhatom, hogy az az erős ellenzéki szövetség, amelynek létrehozásában az MSZP motorként működött közre, sikeresen vizsgázott. Megmutattuk, hogy tudunk küzdeni egymásért, és tudunk együtt dolgozni. Fontos lépést tettünk előre, mivel számos helyen vissza tudtuk szorítani a Fideszt, az ellenzék és azon belül az MSZP pedig erősebbé vált. Köszönet az ellenzéki szavazóknak!

Budapesten Karácsony Gergely főpolgármesteri győzelme, az ellenzéki szövetség Budapesten elért 14 polgármesteri győzelme és 16 kerületben elért testületi többsége áttörés. Büszke vagyok arra, hogy ebből 7 polgármestert és a Fővárosi Közgyűlés 18 fős többségének felét az MSZP-Párbeszéd szövetség tagjai adják. A megyei jogú városokban szintén áttörést értünk el, hiszen az ellenzéki szövetség az eddigi három megyei jogú város helyett tízben ad polgármestert (Szeged, Salgótarján, Érd, Szombathely, Tatabánya, Eger, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Miskolc, Pécs), és további három helyen van az ellenzéki szövetségnek közgyűlési többsége (Szolnok, Szekszárd, Nagykanizsa). Ugyancsak siker, hogy Váctól Bajáig további közel száz települést sikerült kiszabadítanunk a Fidesz fogságából. Összességében az ellenzéki szövetség stratégiája helyes volt, hiszen sokkal több településen tudtunk sikereket elérni, mint öt évvel ezelőtt.

Azt a bizalmi tőkét, amit most megkaptunk, nem veszíthetjük el. Elengedhetetlen, hogy valóban azt mutassuk be önkormányzati szinten, amiben hiszünk, hogy lehet tiszta kezekkel, transzparensen és demokratikusan vezetni ezt az országot. Egy képviselőnktől sem tűrhető el, hogy etikátlanul viselkedjen vagy közpénzt magáncélokra használjon.

És akkor néhány mondatot a jövőről.

Ma és az elkövetkezendő években korszakváltásra van szükség Magyarországon. Mert ami ma van, az nem maradhat és nem is fog fennmaradni! A Fidesz-rendszer elnyomja a másként gondolkodókat, félelmet kelt, és diktatúrát vezet be a kultúra, valamint a tudomány területén. Visszafejleszti az oktatást és az egészségügyet, és tönkreteszi a közszolgáltatásokat. A Fidesz rosszul kormányozza az országot, csökken a versenyképességünk, nyomottak a bérek, és a megélhetési küszöböt sem éri el a nyugdíjak többsége – összességében legalább 3 millió ember mondható szegénynek.

Nekünk most az a dolgunk, hogy tovább fejlesszük a koalíciós stratégiát, és megerősítsük a baloldalt. A helyes utat kijelölték a választók. Az elért siker alapot ad a további építkezésre és arra, hogy 2022 előtt kialakítsuk az ellenzéki erők választási szövetségét. Megmutattuk, ha nem egymás ellen küzdünk, ha egyesítjük erőinket, valós választási és kormányzati alternatívát tudunk nyújtani egy tartós szövetségben, akkor képesek leszünk valódi kihívást intézni a Fideszhez.

Október 13-án új korszak kezdődött abban az értelemben is, hogy az ellenzéki polgármesterek létrehozhatják a szabad városok, szabad települések önkormányzati szövetségét. Bízom abban, együtt képesek lesznek érvényesíteni az érdekeiket Brüsszelben és itthon is.

Az MSZP segíteni fogja a munkájukat, mert ez vezethet el egy újabb rendszerváltáshoz. Úgy is mondhatom, az MSZP rendszerváltó párt, amely egyszer már segített átvezetni Magyarországot az államszocializmusból a liberális demokráciába. De rendszerváltó párt abban az értelemben is, hogy az MSZP motorja lesz az Fidesz-rendszer leváltásának. Meggyőződésem, hogy a szocialisták történelmi feladata a Fidesz autokratikus rendszerének eltörlése, a demokrácia helyreállítása és a piacgazdaság igazságosabbá tétele. Akkor és most is kulcsfontosságú volt, hogy a demokrácia megteremtésében érdekelt erők – eltérő ideológiájuk ellenére – képesek legyenek az együttműködésre.

Most azon kell dolgoznunk, hogy a következő időszakban minden demokrata ellenzéki párt erősödjön – elsősorban vidéken –, de ne egymás rovására, hanem kifejezetten azzal a céllal, hogy a Fidesz megyei és kistelepülési fölényét megtörjük. Az MSZP készen áll arra, hogy motorja legyen egy erős baloldali pólus létrehozásának, amely egyenrangú partnere lehet a liberális pártoknak 2022-ben.

Az új korszak elkezdődött, rajtunk múlik, hogy a korszakváltást befejezzük. Együtt sikerülni fog! A szerző az MSZP elnöke