Pikó a fideszes vezetés bírságait is megörökölte polgármesterként - félmilliót fizethet az ellene kampányoló lap miatt

Törvénysértő módon kampányolt a Józsefváros című lap, a büntetésről a Kúria döntött.

"A Józsefváros c. kerületi újság folyamatosan és törvénysértő módon kampányolt ellenfelem mellett - most majd ezért az általam vezetett önkormányzatnak kell kifizetnie 500 ezer forint büntetést" - írja közösségi oldalán a budapesti VIII. kerület megválasztott polgármestere, Pikó András. Hozzáteszi:

kúriai döntés, fellebbezésnek helye nincs.

A kerületi lapot - akár megannyi másik, kormányközeli kézbe került sajtóterméket - nem most bírságolták meg először jogsértésért. Konkrétan a Józsefvárost például tavasszal, az EP-választások előtt a Fővárosi Választási Bizottság is elmarasztalta, mert akkor is beszállt a kampányba: Kocsis Máté és a Fidesz-KDNP álláspontjának biztosított felületet, közpénzből.



Pikó azt írja, Nyerges Zoltán főszerkesztő már távozott a posztjáról, de ha polgármesterként lesz rá jogi lehetősége, elszámoltatja őt a büntetésért és az azt megalapozó tevékenységéért.