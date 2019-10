39 halottat találtak Angliában egy teherautóban (élő videó a helyszínről)

Sebastián Pinera nyugdíj- és béremelést ígér, rezsicsökkentést és egészségügyi támogatást, miután hat napra lángba borult miatta az ország.

Az elnök egyértelmű üzenetnek nevezte azt, amit a chileiektől kapott, írja a BBC . A megbékélés kedvéért 20 százalékos nyugdíjemelést ígért, valamint azt, hogy a drágább egészségügyi beavatkozások költségeit ezentúl támogatja az állam. Meg nem határozott mértékű emelését ígérte a minimálbérnek is, az adózási szabályokon is változtatna, illetve lejjebb szállítaná a villanyárat. Nagyvonalúan a metrójegyek árának - átszámítva 12 forint körüli - emeléséről is lemondott, aminek apropóján múlt pénteken tüntetéshullámmá lett az emberek egyre komolyabb elégedetlensége.