Ezrek várják Karácsony Gergely beszédét - cikkünk folyamatosan frissül

Megtelt a Városháza parkolója, és a parkoló előtti tér is - kivetítőkön is lehet követni az eseményeket.

18:00 Gerendás Péter zeneszerző lépett a színpadra, és gitárkísérettel játssza-énekli a Repülj madár, repülj című népdal feldolgozását.

17:37 Tudósítónk jelentése szerint áramlik a tömeg a Városház utcába, a Főpolgármesteri Hivatal előtti parkoló - ahol Karácsony Gergely mond beszédet, és több előadó is fellép - már gyakorlatilag megtelt, de százak állnak a parkoló előtt felállított óriás kivetítő előtt is, a helyszínen így már több ezren is lehetnek.

17:30 Bár a program hivatalosan csak fél hatkor kezdődik, délután öt körül már százak gyűltek össze a Városház utcában, a Főpolgármesteri Hivatal közönség előtt megnyitott parkolójában, ahol háromnegyed héttől várhatóan beszédet mond Karácsony Gergely főpolgármester – jelentette a helyszínről lapunk tudósítója. A Hol szabad vagy, otthon vagy - Budapest Mindenkié! című program szervezői komoly tömegre számítanak – az esemény Facebook-oldalán közel háromezren jelezték, hogy részt vesznek a programon, és több mint kilencezren érdeklődnek iránta – így kivetítőt szereltek fel a parkoló területén kívül, hogy a kint rekedtek is követni tudják az eseményeket.

A Népszava munkatársa szerint a programot viszonylag kevés szervező és rendőr biztosítja, ami furcsának hat az utóbbi évek állami-kormányzati ünnepségeinek ismeretében: nincsenek száz számra kirendelt szekuritisok, busszal helyszínre szállított szimpatizánsok és az ilyenkor megszokott kordonrengeteg is hiányzik.

A programon több neves színész és hazai előadó is fellép a tervek szerint: ott lesz Nagy Zsolt színművész Gerendás Péter zeneszerző, előadóművész Hernádi Judit színésznő Szalontay Tünde színésznő Szinetár Dóra színésznő Hajós András énekes, humorista Henri Gonzo, a Fran Palermo frontembere Eeste héttől pedig ingyenes koncertet tart a Quimby is.