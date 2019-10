Magyar szál

Ha van valami, amiből ki kellett volna maradni, az Trump és Putyin románca. Ha van valami, amiből még inkább, az az amerikai elnök elleni impeachment. Nem sikerült. Az elnök esetleges leváltásával kapcsolatos kongresszusi meghallgatáson elhangzott, hogy az Orbán Viktorral folytatott négyszemközti megbeszélés után Trumpot végképp nem lehetett többé rávenni az Ukrajnának szánt katonai segély engedélyezésére. Vagyis Orbánnak köze van az ukránellenes, Oroszországnak kedvező amerikai politikához - ami miatt Trumpot akár ki is akolbólíthatják a Fehér Házból. Lábjegyzet lesz a történelemkönyvekben.

Akár leváltják Trumpot, akár nem, a magyar miniszterelnök körül mind áthatóbb a Krásznaja Moszkva kölni szaga. Ez nemcsak az amerikaiakra lesz riasztó hatással, de az európai szövetségesekre - így a balti és a visegrádi országokra - is. Orbán már megint túl messzire ment. Akárcsak a Juncker-ellenes plakátokkal, a Strachéval való fotózkodással, Salvini ajnározásával, az európai szélsőjobb győzelméről szóló jóslattal, az Angela Merkel utáni korszakra való elsietett készülődéssel vagy az Európai Néppárt megosztására tett kísérletével. A hívei által már-már külpolitikai zseninek kikiáltott kormányfő sorozatosan téved, vágyait összekeveri a valósággal.

Nem is nagyon lehet ez másként, hiszen körülötte már régóta nincs senki, aki figyelmeztetni merné a valóságra, a külügyi tárcát pedig sikerült nagyjából az 50-es évek közepének színvonalára zülleszteni: politikai értelemben szuperlojális, amúgy fogalmatlan zöldfülüek próbálják meg kitalálni, mit akar hallani a főnök. Az impeachment magyar szála garantálja, hogy Orbán hónapokon keresztül negatív szövegkörnyezetben szerepeljen. Eddig is borzalmas sajtója volt, most még borzalmasabb lesz. Ehhez jön még a jövő héten Putyin. Még jó, hogy nem november 4-én.