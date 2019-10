329,19 forinton az euró

Az előre látható számla ma 47,5 milliárd forint. A projekt eredeti költségeit 26 milliárdra becsülték 2016-ban.

A miniszterelnök és szűkebb kabinetje az idén költözött a Karmelita-kolostorba, a költözés költségei elérhették a 30 milliárd forintot – bár a pontos elszámolással mind a mai napig adós kormányfő személye körüli miniszter Rogán Antal és vagy a Miniszterelnökség. Még ennél is többe kerülhet a Pénzügyminisztérium (PM) Budai Várba telepítése, amely a mai napig 21,8 milliárdjába került az adófizetőknek és az idei és a jövő évi büdzsékben még további 26,2 milliárd forint vár ezen nemes cél finanszírozására, így az előre látható számla ma 47,5 milliárd forint. A projekt eredeti költségeit 26 milliárdra becsülték 2016-ban. A Várban már két éve folyik a Mátyás templom tőszomszédságában a volt királyi pénzügyminisztérium épületének renoválása, illetve visszaépítése az 1944-es állapotokra, hogy ott kapjon helyett a pénzügyminisztérium egy része. A tárca létszáma ugyanis 1715 főre rúg, ám a régi-új épület mindössze 800-1000 főt lesz képes befogadni, igaz 21. századi irodai színvonalon és 19. századi eleganciát visszaállítva. A PM elvárásai szerint így lesznek az épületben parkolók, éttermek, könyvtár, irattár és reprezentatív terek a hivatalos fogadásokra. A kormány tervei szerint a Belügyminisztérium is a Várba készül, ám ez a projekt jelenleg sehol nem tart az adófizetők nagy „bánatára”. Az elmúlt napokban két közbeszerzési pályázatot is eredményes volt, így folytatódhat a királyi pénzügyminisztérium renoválása: a nyertesek az eddigi kivitelezők. Így kapott újabb 2,8 milliárd forintos megrendelést a Paár Attila tulajdonában lévő West Bau Hungária Kft. a és a vele együtt pályázó Garage Kft. csak a bontási munkálatokra. A bontás után építeni is kell, erre 2,1 milliárdot fizet ki a PM projektcége; ezért pénzért kell a Tanácsterem és előtere, az Audienciás terem, valamint a Miniszteri Váróterem műemléki rekonstrukcióját elvégezni a közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint. Az idei keretből még 8,1 milliárdja maradt a minisztériumnak, jövőre pedig további 18,1 milliárdot költhetnek a palotára.