Csak pénz legyen, papír és meló nem számít

Várhatóan Handó Tünde váltja Stumpf Istvánt, Répássy Árpád vagy Sperka Kálmán kerülhet az OBH élére.

A Fidesz-KDNP Stumpf István korábbi alkotmánybírósági tag megürülő helyére Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét jelöli - közölték szűkszavú közleményükben a kormánypártok. Az Alaptörvény szerint az Alkotmánybíróság (AB) ugyan 15 taggal működik, de az elmúlt három hónapban 14 taggal is elboldogultak: voltak már kevesebben is.

Az Országos Bírói Tanács (OBT) óriási sikerként értékelte Handó Tünde jelölését, a tanács egyik neve mellőzését kérő tagja például azt mondta: Handó alkotmánybíróvá választásával megnyílik az út a bírósági igazgatás törvényes működésének helyreállítása felé. Ez a bíróságok ünnepe - fogalmazott. Azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy nem mindegy, ki lesz az OBH új elnöke, de abban biztos, hogy valódi párbeszéd alakulhat ki az új vezető és az őt ellenőrizni hivatott OBT között.



Információnk szerint a kormánypártok nem bánnák, ha Handó Tünde alkotmánybíróvá választása és az új OBH-elnök megválasztása (mindkettő kétharmadot igényel) egy napra esne.

A Fidesz néhány perccel az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság - mindössze 10 percig tartó - ülése előtt adta ki közleményét, vélhetően a bizottsági tagok is ebből értesültek Handó jelöléséről. De a 10 kormánypárti és 2 ellenzéki (egy jobbikos és egy LMP-s) képviselőből álló testület ennek ellenére támogatta Handó jelölését, az erről szóló határozati javaslat felkerült a Ház honlapjára is. (Azt nem tudni, milyen szavazati aránnyal született meg a döntés.) Az eseti bizottság némi késésben volt, hiszen a jogszabály szerint az Ab "új tagját az Országgyűlés az elődje megbízatási idejének lejártát megelőző kilencven napon belül választja meg". Az AB-törvény az alkotmánybíró-jelölést az eseti bizottságra testálja, lapunk már nyár elején megírta, hogy a testület május 28-i megalakulása óta semmilyen tevékenységet nem végzett, ülést nem tartott, így alkotmánybíró-jelöltekről sem volt szó - s ez az elmúlt hónapokban sem változott. Egyébként a törvény lehetővé tette volna, hogy a 2010-ben még kilenc évre választott Stumpfot - szemben a később, már 12 évre választott bírákkal - újraválasszák, de erre alkotmánybírói tevékenysége alapján kevés volt az esély. Stumpf rendre különvéleményeket fogalmazott meg a kormánypártoknak kedvező alkotmánybírósági döntéseknél, s a jogállam, a jog uralma mellett elkötelezett személyiséget mutatott. Ennek ellenére úgy tudjuk, szeretne visszakerülni a fideszes mainstream-be.

A Fidesz bölcsőjének tekintett Bibó Kollégium egykori igazgatóját tehát most egy volt Bibó-kollégista, Handó Tünde követheti az alkotmánybírói poszton. Szájer József fideszes EP-képviselő feleségének, Orbánék családi barátjának a neve már korábban is szerepelt a lehetséges jelöltek között, a HVG írt erről. Információnk szerint maguk az alkotmánybírák szivárogtatták ki esetleges jelölését, hogy megakadályozzák AB-tagságát, mert ők is tartanak Handótól. Ellene szólt, hogy alkotmánybíróvá választásához meg kellene szakítania kilencéves OBH-elnöki mandátumát, amely 2020. december 31-én jár le. Továbbá a törvény szerint nem lehet alkotmánybíró, aki a megválasztása napját megelőző négy éven belül a kormány tagja, valamely párt vezető tisztségviselője volt, vagy állami vezetői tisztséget töltött be: egyes jogértelmezések szerint az OBH elnöki tisztsége állami vezetői tisztségnek számít. Mások szerint az állami vezető fogalma csak a kormány tagjaira (beleértve az államtitkárokat is) vonatkozik, így viszont nehezen érthető, miért nevesíti a törvény külön a kormánytagokat. Az alkotmánybírótól elvárt szakmai kritériumoknak egyébként Handó megfelel, kezdetben OBH-elnökként is sokat vártak tőle, de az OBT-vel 2018-ban kialakult konfliktusok óta a legtöbb bíró csalódott benne. Nemzetközileg ugyanakkor mára vállalhatatlanná vált, a kormánytagokat naponta szembesítik Brüsszelben Handó ügyeivel.

Ugyanakkor Fleck Zoltán arra figyelmeztetett, hogy a személy is fontos ugyan, de az egész bírósági igazgatási rendszer rossz. Nem tudjuk még, kit jelölnek az OBH élére a kormánypártok, tette hozzá az ELTE tanára, de biztosan nem olyan bírót, aki nem lojális hozzájuk, márpedig vele tovább működtethető a rendszer.

Mint arról beszámoltunk, az OBH elnöki tisztségére a szeptemberben a hivatal elnökhelyettesének megválasztott Répássy Árpád, a Miskolci Törvényszék eddigi elnöke a legesélyesebb, de mostanában felmerült Sperka Kálmánnak, a Kúria közigazgatási és munkaügyi szakos tanácselnökének a neve is.