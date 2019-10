Halálos kimenetelű, hármas kamionbaleset volt az M0-son (videó)

Testi sértés bűntettében találta bűnösnek a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla azt a férfit, akit bár megölte és "rendkívül kegyeletsértő módon" eltüntette felesége maradványait, már kétszer is felmentettek az emberölés vádja alól.

Testi sértés vádjában találták bűnösnek és hét év börtönbüntetésre ítélték másodfokon azt a darnózseli hentest, aki a vád szerint megölte és a házukban lévő húsfeldolgozóban feldarabolta, ledarálta, majd elégette és szétszórta a felesége maradványait. A vádlott büntetésébe beleszámít az előzetesben töltött 29 hónap – írta a 444

Mivel a férfit korábban bizonyíték hiányában kétszer is felmentették , szabadlábon védekezhetett, így otthonából érkezett a Győri Ítélőtáblára. A tárgyaláson az egyik tanú azt állította, látta, ahogy a vádlott a gyilkosság éjszakáján kivesz valamit az autó csomagtárolójából, és a beindított füstölő felé viszi. Egy másik pedig azt mondta, másnap látott egy férfit, aki egy zsákból szétszór valamit a réten. Az ügyész a perbeszédben azt mondta, a gyilkosságra közvetlen bizonyítékok vannak, és a vádlott azért tüntette el a holttestet, hogy ne maradjon bizonyítéka a tettének.

A vád szerint a házaspár kapcsolata 2011-ben megromlott. A férfi egyszer már nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozva bántalmazta a nőt, amiért felfüggesztették. Az asszony beadta a válópert, elköltözött otthonról, de mivel hiányoztak a gyerekei, bejelentette, a válás végéig visszamegy. Ez azonban már nem történt meg, a nő 2014 májusában eltűnt. A mobiltelefonjának adata szerint eltűnésének éjszakáján ott volt, ahol a férje: Mosonmagyaróváron, majd darnózseli otthonuknál.

A nő eltűnését a testvére jelentette be. A vád szerint miután a rendőrség felhívta a vádlottat, felesége maradványainak egy részét elégette, a többit pedig elrejtette és szétszórta, a húsfeldolgozó eszközöket pedig sósavval fertőtlenítette. Másnap kézközépcsont töréssel kórházba ment, de azt nem tudta megmondani, mikor és hogyan szerezte a sérülését. A nyomozók pár nappal később a vádlott házától néhány kilométerre lévő réten megtalálták a nő el nem égetett maradványait – írta az Index

Az ügyész szerint elsőfokon téves ténybeli következtetést vontak le, amelyeket ésszerűtlennek, logikátlannak minősített. A vádlott ellen szól a cellainformációk mellett az is, hogy a körözés után azt mondta, nem tud a feleségéről, pedig akkor már minden bizonnyal a holttestet is megsemmisítette – tette hozzá. Azt indítványozta, hogy mivel az emberölés nem bizonyítható, halált okozó testi sértésért vonják felelősségre a hentest. Minősítő tényezőnek nevezte, hogy a férfi a bűncselekményt akkor követte el, amikor a felesége korábbi megverése miatt próbaidőn volt, illetve azt is, hogy a holttest megsemmisítésének módja rendkívül kegyeletsértő volt. Ezt az ítélet indoklásában a tárgyalást vezető bíró is annak, valamint durvának nevezte. Elmondta azt is, továbbra sem tartják minden kétséget kizáróan bizonyosnak, hogy a nő halálát a férje szándékosan okozta, így a számára kedvezőbb vádpontban ítélték el, nem pedig emberölésért. Kiemelte azt is, hogy aggasztó a családon belüli erőszak egyre gyakoribbá válása.

A darnózseli hentes végig ártatlannak vallotta magát.