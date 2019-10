Megszavazták: Nagy-Britannia december 12-én járul az urnák elé

Megszólalt az első olyan, az amerikai elnökre nézve terhelő tanú az „ukrángate” ügyben, aki jelenleg is a Fehér Ház alkalmazásában áll.

Alexander Vindman alezredes, az elnöki hivatal nemzetbiztonsági tanácsában szolgáló katonatisztek egyike azt állítja: két alkalommal is hangot adott aggodalmának amiatt, hogy a Trump-kormányzat Joe Biden elleni nyomozás megindítását várta el Ukrajnától. Vindmant keddre idézték be a demokrata többségű washingtoni képviselőház illetékes bizottságainak összevont ülésére, ahol annak igyekeznek utána járni, indokolt-e az úgynevezett impeachment eljárás megindítása az elnök elmozdítása – és vád alá helyezése - érdekében, azon az alapon, hogy Trump külföldi hatalomra gyakorolt nyomást, saját lehetséges demokrata párti elnökválasztási riválisának lejáratása érdekében. Az amerikai média előzetesen hozzájutott Vindman írásba foglalt tanúvallomásának a szövegéhez. Az alezredes végighallgatta Trump elnök július 25-i telefonbeszélgetését Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, és aggályának hangot adott a nemzetbiztonsági tanács vezető jogásza előtt. „Nem gondoltam, hogy helyes dolog egy külföldi kormánytól azt követelni, nyomozzon egy amerikai állampolgár ellen. Aggasztott, hogy ez milyen következményekkel járhat az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatásra nézve” - állt Vindman előkészített tanúvallomásában.

Alexander Vindman alezredes Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A szövegben az is olvasható, hogy már a két elnök telefonbeszélgetése előtt, július 10-én is volt egy megbeszélés, amelyen Gordon Sondland, az Európai Unióhoz akkreditált amerikai nagykövet beszélt arról, mennyire fontos, hogy rávegyék Ukrajnát a Burizma nevű ukrán gázipari vállalat elleni nyomozásra – ennél a cégnél töltött be egy időben jól fizetett állást Joe Biden akkori amerikai alenök fia. Sondland szerint az ukránoknak azt is ki kellene nyomozniuk, milyen szerepet játszott a kijevi vezetés a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban. Republikánus körökben ugyanis – mintegy a Trumpnak rossz hírét keltő „orosz szál” ellentételeként – arról beszélnek, hogy éppenséggel Ukrajna próbálhatott beavatkozni az amerikai kampányba, mégpedig Hillary Clinton demokrata párti elnökjelölt érdekében. Vindman alezredes azt állítja, hogy ő maga már Sondlandnak is megmondta, helyteleníti álláspontját, az amerikai nemzetbiztonsági illetékeseknek nem lenne helyes bavatkozniuk Biden és fia ügyeibe. Sondland egyébként nem hivatásos diplomata, hanem dúsgazdag oregoni szállodatulajdonos. aki sok pénzzel támogatta a republikánusokat. A The Washington Post éppen kedden közölt olyan cikket, amely amellett érvel, hogy szorítsák vissza az olyan nagykövetek arányát. akik nem szakmai alapon kapták kinevezésüket, mert nem szabad dilettánsokra bízni az Egyesült Államok külpolitikáját. A cikk szerzője elrettentő példaként Sondlandet hozza fel, és megírja róla, hogy a nagykövet a külügyminisztériumi hierarchiára fittyet hányva rendszeresen közvetlenül Trump elnök utasításai szerint jár el. A washingtoni képviselőház csütörtökön szavaz az impeachment vizsgálattal kapcsolatos meghallgatások nyilvánossá tételéről, illetve az eddigi meghallgatások leiratának a közreadásáról.