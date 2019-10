Komolyodik a helyzet Washinbgtonban: a képviselőház jogszerűnek nyilvánította a Trump felmentésére irányuló eljárást

Persze csak akkor, ha kormányra kerülnének.

A Munkáspárt kormányra kerülése esetén népszavazást írna ki a brit EU-tagságról, azzal a választási lehetőséggel, hogy Nagy-Britannia maradjon az Európai Unió tagja - mondta csütörtökön Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője - írja az MTI. Corbyn a párt Londonban rendezett választási kampánynyitó rendezvényén felszólalva kilátásba helyezte az elmúlt évtizedekben privatizált országos infrastrukturális hálózatok, köztük a vasút és a vízközművek köztulajdonba vételét is. Corbyn a Brexitről szólva kijelentette: miután a konzervatív párti kormányok a Brexit-folyamat eddigi három évében kudarcot vallottak, "a megosztottság és a kudarc e három hosszú éve után" ki kell venni a döntést a politikusok kezéből, és a népre kell bízni a végső szó kimondását. A Labour vezetője szerint ha a párt a december 12-re kiírt előrehozott parlamenti választáson kormányra kerül, tárgyalásokat kezdeményez az EU-val a jövőbeni kapcsolatrendszerről, "hat hónapon belül rendezi" a Brexitet, és utána a választókra bízná annak eldöntését, hogy Nagy-Britannia egy "észszerű" megállapodás alapján kilépjen-e az EU-ból, vagy maradjon annak tagja. A bennmaradás lehetőségének említését a dél-londoni Battersea városrészben tartott kampánynyitó gyűlés hallgatósága óriási ovációval fogadta. Ebben a választókörzetben a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson a választók 77 százaléka a bennmaradásra voksolt. Országos átlagban a referendum résztvevőinek szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre szavazott. Corbyn a csütörtöki kampányrendezvényen hangsúlyozta: bárhogy döntsön a nép a brit EU-tagság kérdésében, azt a munkáspárti kormány végrehajtja. A Munkáspárt vezetője nem először veti fel a Brexit-megállapodás újratárgyalásának és az újabb EU-népszavazás meghirdetésének lehetőségét. Nemrégiben, még az előrehozott választások kiírása előtt egy pártrendezvényen kijelentette: kormányzásának első három hónapjában a Munkáspárt észszerű egyezségre jut az EU-val a Brexit feltételeiről. Nagy-Britannia ennek alapján új vámuniós viszonyrendszert alakítana ki az EU-val és szoros kapcsolatban maradna az unió egységes belső piacával is. Megválasztása után hat hónappal a Labour-kormány ezt a megállapodást népszavazásra bocsátja, és a szavazólapon szerepel majd az a választási lehetőség is, hogy Nagy-Britannia bennmaradjon az Európai Unióban - mondta a három héttel ezelőtti rendezvényen is a Munkáspárt vezetője.