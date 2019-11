7-es cikkely: csak a költéseket vizsgálják szigorúbban

Bírósági forrásaink szerint egyértelmű, hogy a nemzetközi kritikák és a 7. cikk alapján indított jogállamisági eljárás miatt döntött úgy a kormány, hogy nem vezeti be az önálló közigazgatási bíráskodást.

Varga Judit igazságügyi miniszter erről szóló bejelentése , de Handó Tünde OBH-elnök alkotmánybírói jelölése is arra utal, hogy a kabinet már nem tudja elhárítani a független igazságszolgáltatást érintő nemzetközi, különösen pedig az uniós kritikákat, így engedményekre kényszerül. Forrásaink ugyanakkor arra is figyelmeztettek, a Varga Judit által említett, készülő jogszabály részben visszahozhatja a most elvetett önálló közigazgatási bíráskodás elemeit, de ha a bíróságok számára lehetővé teszik a közvetlen Kúriához való fordulást, akkor az egész mai bírósági rendszert felülírják.Varga Judit csütörtökön közölte: nem vezetik be az önálló közigazgatási bírósági rendszert, mivel "komoly szakmai vitát követően a kormány úgy látja, hogy a bíróságot meg kell óvni a felesleges vitáktól". Korábban az Alaptörvényt is módosították a különbíróságok bevezetése érdekében, így az önálló közigazgatási bíráskodás bármikor bevezethető lesz a jövőben, hiszen ma az Alkotmány mondja ki: "Bíróság a rendes és a közigazgatási bíróság."Amíg el nem hárulnak a különbírósággal kapcsolatos aggályok, törvényt módosítanak. Varga Judit szerint a készülő tervezet "világos keretet biztosít majd a közigazgatási bíráskodásnak, gyorsítja a jogorvoslatok lezárását és kiszámíthatóbbá teszi a joggyakorlatot". Erre már csak azért sincs szükség, mert az új közigazgatási perrendtartást 2018. január 1-vel vezették be, s a hazai közigazgatási bíráskodás nemzetközileg is elismerten hatékony. A miniszter azt is mondta: tovább szélesedne az egyfokú hatósági eljárások köre, és közvetlenül bírósághoz - a törvényszékekhez - lehetne fordulni a sérelmezett közigazgatási határozatok ellen, ezt követően pedig a Kúriához. Ám nemcsak a közigazgatási, hanem a büntető és a polgári ügyszakban is közvetlenül a Kúriához lehet majd fordulni, jogegységi eljárást kezdeményezni.Ez utóbbi mondat arra utal, hogy az Országos Bírósági Hivatal (OBH) után most a Kúriát pécézte ki a kormány saját céljaira. Az OBH elnökét egyébként, mint lapunk megírta, hétfőn alkotmánybíróvá választják: Handó Tünde jogköreit utódja megválasztásáig mai három helyettese közül az egyik - vélhetően Répássy Árpád - fogja gyakorolni. Hétfőn szavazhatnak a képviselők Polt Péter legfőbb ügyésszé való kinevezéséről is.