Egy 150 fős zalai faluba 82 választási migráns települt be

Várföldén új választás lesz, a két polgármesterjelölt egymásra mutogat, valószínűleg egyikük sem véletlenül.

Pécsi Ítélőtábla elrendelte, hogy november 10-én meg kell ismételni az önkormányzati választást a faluban, éppen a szavazópolgárok számának hirtelen és nagy mértékű megemelkedése miatt.

Az idei, május 29-iki EP-választáskor 154 szavazásra jogosult lakója volt a Zala megyei Várfölde településnek, ez a szám azönkormányzati választásokra 239-re nőtt - írja a 24.hu . A lap a helyszínen próbált utánajárni a történteknek, miután aA cikk szerint a polgármesteri posztért ketten versenyeztek (és továbbra is versenyeznek), mindketten függetlenek: Szörcsökné Horváth Mária a regnáló (főállású) polgármester, ő a harmadik ciklusát kezdhetné meg a mostani, mindössze hét szavazatos győzelmével (114:107 volt a javára az eredmény). Az alulmaradt Tóth Árpád pedig előtte vezette három cikluson át (1998 és 2010 között) a zalai zsákfalut. Kettejük harca annyira megmozgatta a falut, hogy az eredeti lakosokat és a 82 választási migránst is beleértve is 93,31 százalék voksolt október közepén, de ezt első körben hiába tették, miután a vesztes Tóth Árpád új választás kiírását kérte, bár ez sem ment zökkenőmentesen. Mindenesetre a két jelölt továbbra is egymásra mutogat, azonban valahogy egyikőjüknek sem sikerül a másik nyakába varrni mind a 82 választási migránst. Ami a logika szabályai mentén csak egyetlen egy dolgot jelenthet, de a megfejtést önökre bízzuk.