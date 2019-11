Orbán levélben gratulált Orbannak

Egy évvel a 11 áldozatot követelő pittsburghi vérengzés után Coloradóban, Pueblo városban készült az újabb merénylet, amit sikerült meghiúsítani.

Az Egyesült Államok szövetségi hatóságai Coloradóban őrizetbe vettek egy férfit, aki az állam egyik legrégebbi zsinagógáját tervezte felrobbantani a Denvertől délre fekvő Pueblo városban. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) hétfői közleménye szerint a fehér felsőbbrendűséget hirdető, 27 éves Richard Holzernak több Facebook-fiókja is volt, amelyeken erőszakra buzdított és dicsőítette a holokausztot. A tevékenységét megfigyelő FBI dokumentumai szerint júliusban például egy privát üzenetben azt írta, "készen áll arra, hogy lepuffantson valakit". Mellékelt magáról egy fotót is, fegyverrel és a fehér fajvédők jelképeivel. Egy másik Facebook-felhasználónak azt írta: "szeretném, ha lenne egy holokauszt", és megjegyezte, hogy



Holzert múlt pénteken tartóztatták le, miután egy fedett FBI-ügynök szeptember óta kapcsolatot tartott vele. Amerikai sajtójelentések szerint nem világos, hogy a szövetségi nyomozók mikor kezdték megfigyelni őt, és ki hívta fel rá a figyelmüket. A Facebook üzenetküldő szolgáltatásán Holzer az FBI ügynökének nem sokkal a kapcsolatfelvételük után elmondta, hogy



Októberben pedig arról beszélt az FBI munkatársának, hogy egy zsinagógát vett a célkeresztjébe. Először arról írt, hogy arzénnal akarja megmérgezni a pueblói zsinagógában imádkozókat, majd egy személyes találkozó alkalmával - amelyre egyik barátja is elkísérte - már arról beszélt, hogy felrobbantaná a templomot és - mint mondta - "úgy tönkretenné, hogy ne lehessen rendbe hozni". Arról nem szól a hír, hogy ehhez volt-e a férfinek megfelelő eszköze.



A New York Times idézte a pueblói zsinagóga rabbiját, Birdie Beckert, aki elmondta: a hatóságok csak azt követően értesítették őt a készülő merényletről, miután letartóztatták Holzert. A rabbi elmondta azt is, hogy a gyülekezetnek mintegy 35 család a tagja, néhányan közülük holokauszt-túlélők gyermekei. A pittsburghi zsinagóga ellen tavaly elkövetett merénylet - amely 11 halálos áldozatot is követelt - ugyan nagyon megrázta a híveket, de arra senki sem gondolt, hogy ilyen merénylet Pueblóban is megtörténhet - tette hozzá.