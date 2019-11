Audi a didit

Három a magyar hazugság, plusz a ráadás, pont annyi, ahányszor Borkai vagy az ügyében illetékes fideszes országnagy kinyitotta a közpénzlesőjét.

A sor azzal kezdődött, hogy Borkai a szex- és korrupciós botránya után hetekig sunyított arról, mi a szándéka a választáson. A helyi fideszesek pedig orrukat befogva, de szavaztak rá, mivel úgy vélték, utána – mélykeresztény pártját megkímélendő – nyilván rögtön lemond. Ezután Borkai testőrök mögül megüzente, hogy immár köti a győriek döntése. A maradás valószínűsíthető oka persze az volt, hogy a kormánypárt sokkot kapott, látva: ha nem indult volna Győrben két kamugyanús civil alakulat, az ellenzék ott is úgy elverte volna a Fideszt, mint a pucér fenekű dobot. Mivel egy időközi választáson nem akartak megkockáztatni egy újabb vereséget, így a patinás polgárváros nyakán hagyták Borkait.

A helyi fideszesek mindezt azzal nyugtázták, hogy Borkai alatt ömlik a városba a pénz. Igaz, hogy ennek a forrása az Audi, a német autógyártó és Borkai között pedig mindössze annyi az összefüggés, hogy az előbbi jelképe a négy karika, Borkaié meg az olimpiai öt karika volt – már ameddig ki nem tették az olimpiai bizottságból. Viszont az összefüggés fordítva is igaz: így amikor kiderült, hogy az Audi időközben a lassan kibontakozó recesszió miatt 10 százalékkal csökkenti a munkások számát, a Fidesz rádöbbenhetett, hogy nem Borkaival kellene nekifutni egy rázósabb időszaknak. Így aztán hopp, a pártban hirtelen győzött a keresztény erkölcs, Borkainak pedig mennie kell.

Még egy kockázatos választás is jobb, mint hogy Borkai folyamatosan arra emlékeztesse a választókat: valamiért a Fidesz más vezetői is gyanúsan szeretik a luxusjachtokon meg a magánrepcsiken tölteni az idejüket. És a választóknak már arról is van némi sejtésük, hogy mit csinálhatnak ott.