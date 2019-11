Rendőrsorfal az Ankara utcában

Ezrek tüntettek a Budapestre látogató török elnök ellen. A fél várost lezáró és megbénító hatóságok távol tartották őket Recep Tayyip Erdogantól.

– Dühös vagyok és végtelenül elkeseredett, hogy azt kell látnom, ezzel a diktátorral parolázik Orbán Viktor miniszterelnök – foglalta össze érzéseit egy 1977 óta Magyarországon élő iraki kurd származású férfi, miközben arra várt, hogy elkezdődjön az Oktogonnál a fővárosba látogató török elnök, Recep Tayyip Erdogan elleni tüntetés. – Nem tudom felfogni, miért lenne Magyarországnak érdeke, hogy jó viszonyt ápoljon ezzel a háborús bűnössel. Pár lépéssel odébb egy fiatalember a Kurd Női Harcosok (YPJ) zászlaját tartva álldogált: Magyarországon tanuló angol egyetemista, aki, mint mondta, a szabadságért, a demokráciáért és a békéért jött el tüntetni Erdogan ellen. Egy apai ágon kurd származású, de már Magyarországon született srác pedig azt mondta, akkor is eljött volna, ha nem lenne „érintett”, mert tiltakozni kell minden agresszor ellen. A megmozdulásra – amelyet az európai baloldal hírportálja, a Mi időnk szervezett – azzal invitálták az embereket, hogy Magyarország népe szolidáris a kurd néppel, és nem látja szívesen a diktátorokat. Tiltakozni kell „a kurdok és más kisebbségek ellen észak-Szíriában és Törökországban elkövetett háborús és emberiség elleni bűncselekmények ellen.” – írták. Fél háromra már úgy 2-3 ezer ember gyűlt össze az Oktogon közelében. Azért csak a közelében mert a tervekkel ellentétben nem mehettek a térre a tüntetők, azt ugyanis – ahogy a fél várost – lezárta a rendőrség. Így a Teréz körúton, abszurd módon épp egy török étterem előtt gyülekeztek a török elnök ellen tüntetők. Egymást érték az uniós, a magyar és a kurd zászlók, sokan pedig transzparenst is hoztak, hogy megüzenjék: „Kuss Erdogan!”; „No war”; „Peace”; „A népirtásért is felelni fogtok.” Amikor pedig megindult a tüntetők menete, az első sorban állók molinót tartottak a kezükben, amelyen szíriai kurd régióra utalva azt írták: „fight for Rojava”. Miközben közeledett a menet a Széll Kálmán térhez, a tüntetők szinte végig skandáltak, zúgott az "Erdogan takarodj!", az "Erdogan terrorist" és a "gyilkosok" rigmus. Arra viszont esély sem volt, hogy üzenetük célba érjen, hiszen a tüntetők és Erdogan konvojának útvonala nem eshetett egybe. A Széll Kálmán téren a szónokok megemlékeztek a kurd áldozatokról, bírálták a "gyilkos" Erdogant és a "népirtás mellé álló" Orbánt. Egyperces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra és egy perces üvöltéssel fejezték ki a diktátorok elleni dühüket. A Magyarországon élő fiatal kurd nő, a Kurdisztáni Kulturális és Információs Egyesület tagja, Kaya Elif arról beszélt, hogy Erdoganra diktátorként fog emlékezni a történelem, Orbán pedig ezt az embert, ennek az embernek a háborúját támogatja. Egy, a tüntetésre Bécsből érkezett kurd asszony szólt arról is, hálásak, amiért ilyen sok magyar támogatja őket. Erre a tömeg gyorsan reagált is azonnal, „veletek vagyunk”, kiáltották hangosan. A tüntetés hivatalos befejezése után sokan elindultak, hogy csatlakozzanak a Duna-parton és török nagykövetségnél kezdődött megemlékezéshez, több százan viszont a Gül baba türbéjéhoz vonultak, hátha még ott érik Erdogant. A főként fiatal tüntetők nem érhettek célt: az Ankara utcában rendőrsorfal állta útjukat.